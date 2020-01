Berlinale 2020: Znamy film otwarcia

Pokaz "My Salinger Year" Philippe'a Falardeau zainauguruje 20 lutego 70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. W obsadzie znalazły się m.in. Sigourney Weaver, nominowana do Oscara za rolę w "Gorylach we mgle", oraz Margaret Qualley, niedawno oglądana w "Pewnego razu... w Hollywood".

Sigourney Weaver i Margaret Qualley w scenie z filmu "My Salinger Year" Philippe'a Falardeau /materiały prasowe

Jak czytamy w komunikacie, "My Salinger Year" to opowieść o aspirującej poetce Joannie, która pracuje jako asystentka agentki literackiej Margaret. Zadaniem Joanny jest odpowiadanie na maile od fanów pisarza J.D. Salingera, autora m.in. powieści "Buszujący w zbożu". Zrealizowany w kanadyjsko-irlandzkiej koprodukcji film powstał na podstawie powieści Joanny Rakoff pod tym samym tytułem.

W obsadzie znaleźli się m.in. nominowana do Oscara za pierwszoplanową rolę w "Gorylach we mgle" Michaela Apteda Sigourney Weaver, Margaret Qualley, która niedawno zagrała w "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino, a także Douglas Booth, znany m.in. z "Brudu" Jeffa Tremaine'a.

Jak podkreślił dyrektor artystyczny Berlinale Carlo Chatrian, "My Salinger Year" to "historia o dorastaniu, przedstawiona z perspektywy bardzo racjonalnej bohaterki". "Philippe Falardeau z humorem przedstawia mały literacki świat Nowego Jorku lat 90., ale nawet na chwilę nie zapomina o XXI wieku, w którym żyjemy, ani o jednoczącej roli, jaką sztuka odgrywa w naszym życiu. Z niecierpliwością czekamy na Margaret Qualley i Sigourney Weaver, a także innych członków świetnej obsady i ekipy Philippe'a Falardeau" - napisał w oświadczeniu.

Margaret Qualley: Idzie w ślady matki 1 / 6 Margaret Qualley uchodzi za jedną z najzdolniejszych amerykańskich aktorek młodego pokolenia. Na świat przyszła 23 października 1994 roku. Jej rodzicami są aktorka Andie MacDowell i muzyk Paul Qualley. Margaret jest najmłodsza z trójki rodzeństwa. Początkowo jej pasją był taniec, który trenowała do 14 roku życia. Wtedy stwierdziła, że woli poświęcić się aktorstwu. Na zdjęciu: Margaret Qualley Źródło: Getty Images Autor: Matt Winkelmeyer udostępnij

Falardeau był już w przeszłości gościem Berlinale. W 2009 r. zaprezentował w sekcji Generation film "C'est pas moi, je le jure!" ("To nie ja, przysięgam!"). Otrzymał za niego Grand Prix międzynarodowego jury Generation Kplus, oraz Kryształowego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu. Francusko-kanadyjski twórca jest również reżyserem i scenarzystą m.in. nominowanego do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny "Pana Lazhara" (2012).

70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 1 marca. Będzie to pierwsza impreza bez wieloletniego dyrektora festiwalu Dietera Kosslicka, który w ub.r. ustąpił ze stanowiska. Jego funkcję przejęli Włoch Carlo Chatrian (dyrektor artystyczny) i Holenderka Mariette Rissenbeek (dyrektorka administracyjna).

Przewodniczącym jury konkursu głównego będzie w tym roku brytyjski aktor Jeremy Irons, który ma na swoim koncie m.in. Oscara za pierwszoplanową rolę Clausa von Bülowa w "Drugiej prawdzie" Barbeta Schroedera, dwa Złote Globy (za kreację w "Drugiej prawdzie" i serialu "Elżbieta I"), a także trzy nagrody Emmy.