Benedict Cumberbatch w trzeciej części "Spider-Mana" jako Doktor Strange

W oczekiwaniu na swój drugi solowy film, jeden z ulubionych superbohaterów Marvela, Doktor Strange pojawi się w trzeciej części "Spider-Mana" z Tomem Hollandem w roli głównej. Jak potwierdził portal "Variety", w rolę kultowego bohatera wcieli się Benedict Cumberbatch.

Benedict Cumberbatch

Komiksy Marvela ekranizowane są obecnie przez dwa studia - należące do Disneya Marvel Studios oraz Sony Pictures. Tym samym trzecia, niezatytułowana jeszcze część "Spider-Mana", będzie zarazem trzecim takim filmem, w którym w produkcji Sony pojawi się postać z produkcji Disneya.



Jak potwierdził portal "Variety", w rolę Doktora Strange’a w filmie roboczo nazywanym "Spider-Manem 3" wcieli się odtwórca tej roli w filmach Disneya, Benedict Cumberbatch. Jego drugi solowy film, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", pojawi się w kinach dopiero 24 marca 2022 roku. Wcześniej, bo 17 grudnia 2021 roku, do kin trafić ma trzecia część przygód Spider-Mana.

Dwa pozostałe filmy, w których postaci z produkcji Disneya pojawiły się w filmach z serii "Spider-Man" produkowanych przez Sony Pictures, to "Spider-Man: Homecoming", w którym jako Tony Stark wystąpił Robert Downey Jr. oraz "Spider-Man: Daleko od domu", gdzie można było zobaczyć Samuela L. Jacksona w roli Nicka Fury’ego.

Zarówno Doktor Strange jak i Spider-Man mieszkają w Nowego Jorku, co ułatwia wprowadzenie postaci granej przez Cumberbatcha do "Spider-Mana". Obie postaci spotkały się już w filmie "Avengers: Wojna bez granic".

Benedict Cumberbatch jako Stephen Strange

Zdjęcia do trzeciej części "Spider-Mana" mają rozpocząć się w listopadzie w Atlancie. Film wyreżyseruje Jon Watts, reżyser dwóch poprzednich filmów z tej serii. Oprócz Toma Hollanda w filmie "Spider-Man 3" do swoich ról powrócą Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon i Tony Revolori. Co ciekawe, również na listopad zapowiedziany został w Londynie początek zdjęć drugiej części "Doktora Strange’a".

Przyszłość Spider-Mana zapowiada się więc interesująco, biorąc pod uwagę to, że w trzeciej części filmu o jego przygodach ma pojawić się Electro grany przez Jamiego Foxxa. Postać znana z innej ekranizacji kultowych komiksów, w których w rolę Spider-Mana wcielał się Andrew Garfield. A jeszcze niedawno niejasna była przyszłość filmowego Człowieka-Pająka. Studiom Disneya i Sony udało się jednak dojść do porozumienia w kwestii kontynuowania tej produkcji.