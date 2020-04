Ben Affleck i Matt Damon: Turniej pokera i koronawirus

Znany aktorski duet przyjaciół, Ben Affleck i Matt Damon, zorganizowali w Internecie turniej pokera dla swoich równie sławnych kolegów. Pieniądze, które zebrali dzięki tej inicjatywie - 1,75 mln dolarów, przekazali na rzecz walki z koronawirusem.

Matt Damon i Ben Affleck w Hollywood (2017) /Frazer Harrison /Getty Images

By wziąć udział w turnieju, należało wnieść opłatę startową w wysokości 10 tys. dolarów. W grze wzięli udział m.in. legenda amerykańskiego futbolu Tom Brady, aktorzy Adam Sandler, Jon Hamm i Tobey Maguire, satyryczka Sarah Silverman, a także piosenkarz Adam Levine.



Każdy z zawodników był w swoim domu, ale spotkali się w Internecie. Ich zmagania relacjonowali profesjonalni komentatorzy pokera. W turnieju zwyciężyła zawodowa pokerzysta, Eboney Kenny. Spośród gwiazd najlepiej poradzili sobie Tobey Maguire i znany z serialu "Breaking Bad" Bryan Cranston.

Dochód z turnieju sięgający 1,75 mln dolarów trafi do organizacji Feeding America, która zaopatruje w żywność osoby poszkodowane na skutek pandemii koronawirusa.

Interesującą kwestią jest udział Afflecka w organizacji pokerowego meczu. Jeszcze kilka lat temu plotkowano, że m.in. z powodu uzależnia od hazardu rozpadło się jego małżeństwo z Jennifer Garner. Niewykluczone, że w ten sposób chciał pokazać, że już uporał się z tym nałogiem.

Koronawirus nieco pokrzyżował działania zawodowe Afflecka. Ostatni film z jego udziałem, "The Way Back", trafił do amerykańskich kin na początku marca, tuż przed wybuchem pandemii. Gdy kina zamknięto, produkcję udostępniono na platformach streamingowych.



Z kolei Damon w czasie pandemii utknął w małej irlandzkiej miejscowości, Dalkey. Pracował tam przy najnowszego filmie Ridleya Scotta, "The Last Duel". Na Zielonej Wyspie towarzyszą mu żona i cztery córki. Affleck też jest zaangażowany w ten projekt, ale przebywa obecnie w Los Angeles. Czas kwarantanny spędza ze swoją nową partnerką Any de Armas, aktorką, którą zobaczymy w kolejnej odsłonie przygód Bonda.



Damon i Affleck przyjaźnią się od dzieciństwa. Wychowywali się tej samej miejscowości w stanie Massachusetts. Są laureatami Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu "Buntownik z wyboru".

