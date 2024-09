"Beetlejuice Beetlejuice" miażdży konkurencję. Oto lider box-office'u

"Beetlejuice Beetlejuice" w weekend otwarcia miażdży konkurencję

Film "Beetlejuice Beetlejuice" zajął pierwsze miejsce w północnoamerykańskim box-office. Na koncie produkcji Tima Burtona po pierwszych trzech dniach wyświetlania w kinach Ameryki Północnej jest już 110 mln dolarów. To znakomity wynik.

Sukces frekwencyjny jest niekwestionowany, choć opinie dotyczące filmu są różne. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 76% pozytywnych opinii. Produkcja kosztowała 100 mln dolarów, podobno drugie tyle wydano na marketing.

Drugie miejsce północnoamerykańskiego zestawienia zajmuje wciąż świetnie trzymający "Deadpool & Wolverine", który zarobił 7,2 mln dolarów. Pierwszą piątkę zestawienia uzupełniają "Reagan" (5,2 mlna), "Alien: Romulus" (4 mln) oraz "It Ends With Us" (3,8 mln).

"Beetlejuice Beetlejuice": Fabuła, obsada

Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

W filmie Tima Burtona występują: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe.