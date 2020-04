Będzie trzecia część "Iluzji"

To już oficjalne! Prace nad realizacją trzeciej częścią "Iluzji" zostały właśnie rozpoczęte. Pierwsza część filmu powstała w 2013 roku i niespodziewanie stała się hitem kasowym - przyniosła ponad 350 milionów dolarów zysku. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson i Dave Franco. Mają oni powrócić w trzeciej części cyklu, ale w obsadzie pojawią się też nowe gwiazdy.

Jak donosi portal "Variety", scenariusz do filmu "Iluzja 3" napisze Eric Warren Singer, autor scenariusza do filmu "American Hustle" oraz współscenarzysta czekającego na premierę "Top Gun: Maverick". W oświadczeniu informującym o rozpoczęciu prac nad filmem zapewniono, że Singer ma wnieść świeże spojrzenie na serię oraz wprowadzić do fabuły nowe postaci, dając jednocześnie szansę członkom oryginalnej obsady na powtórzenie ich ról. Singer zastąpił Eda Solomona, Boaza Yakina i Edwarda Ricourta, którzy napisali scenariusze dwóch poprzednich części cyklu.



"Eric Warren Singer od zawsze był zafascynowany wyrafinowaną sztuką iluzji. Przyszedł do nas ze świetnym pomysłem na fabułę, który sprawi, że świat naszego filmu oraz przygody naszych bohaterów zostaną wyniesione na zupełnie nowy poziom. Nasza seria opiera się na zaskakiwaniu widza i stałym zmuszaniu go do stawiania pytań. A każdy świetny magik wie, że nie można w nieskończoność powtarzać tych samych sztuczek. Eric i jego drużyna iluzjonistów - scenarzyści Neil Widener i Gavin James - wyciągną dla was coś nowego z rękawa" - poinformował Nathan Kahane, prezydent studia filmowego Lionsgate, które zrealizuje film.

Wyreżyserowana przez Louisa Leterriera pierwsza część "Iluzji" opowiadała o grupie iluzjonistów, którzy dzięki swoim umiejętnościom byli w stanie dokonywać śmiałych kradzieży. Obsadę filmu uzupełniali m.in. Michael Caine, Morgan Freeman, Melanie Laurent i Isla Fisher. Powodzenie filmu sprawiło, że szybko zrealizowano drugą część, a jeszcze przed jej premierą rozważano powstanie części trzeciej. Miał w niej wystąpić Benedict Cumberbatch, ale nie wiadomo czy jego udział w filmie wciąż jest aktualny. Nie wiadomo również kto wyreżyseruje trzecią część "Iluzji". Pewne jest za to, że konsultantem scenarzysty filmu będzie iluzjonista Jonathan Bayme.