Będzie nowa wersja serialu "Strażnik Teksasu"

Na ekrany telewizorów powróci Cordell Walker, główny bohater popularnego przed laty serialu "Strażnik Teksasu". Stróż prawa, w którego rolę w latach 1993-2001 wcielał się Chuck Norris, będzie miał nowe przygody, ale wciąż będzie dbał o bezpieczeństwo mieszkańców tytułowego stanu. W nowej wersji główną rolę zagra Jared Padalecki.

Jared Padalecki będzie nowym "Strażnikiem Teksasu" /David Redfern/Redferns /Getty Images

Nowa wersja kultowego serialu będzie nosić tytuł "Walker", a Padalecki wcieli się w rolę Cordella Walkera, owdowiałego ojca dwójki dzieci.

Po dwóch latach pracy pod przykrywką, powróci do rodzinnego Austin. Tu będzie się starał na nowo nawiązać kontakt ze swoimi dziećmi, a także ustabilizować życie prywatne u boku konserwatywnej rodziny.

Razem ze swoją nową partnerką, jedną z pierwszych kobiet w szeregach Strażników Teksasu, stawi też czoła kolejnym wyzwaniom. Szybko odkryje, że śmierć jego żony wymaga wyjaśnienia.

Scenariusz do serialu "Walker", zamówionego przez stację The CW, napisze Anna Fricke, a wyprodukuje go razem z nią Dan Lin. Ten producent ma na koncie takie hity jak m.in. "Terminator - Ocalenie", "Sherlock" Guya Ritchiego czy ostatnio "To" według powieści Stephena Kinga, a także serialową wersję "Zabójczej broni".



"Walker" nie jest jedynym nowym serialem zamówionym przez stację The CW.

We wtorek, 14 stycznia, ogłoszony został również start produkcji serialu "Superman & Lois", w których role wcielą się Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch. Hoechlin i Tulloch w rolach Clarka Kenta i Lois Lane pojawili się już wcześniej w innych serialach stacji The CW składających się na tzw. "Arrowverse". Głównie w kilku odcinkach serialu "Supergirl".

W serialu "Strażnik Teksasu" (1993-2001) tytułową postać grał Chuck Norris.