Będzie kolejna "Teksańska masakra piłą mechaniczną"

Leatherface to jeden z najbardziej znanych filmowych psychopatów -ikona slashera, która w masce uszytej z zamordowanych przez siebie ofiar, sieje postrach wśród kolejnych pokoleń nastolatków. Powstało już kilka filmów, których Leatherface był bohaterem. Wkrótce morderca powróci w kolejnej serii filmów.

Kiedy zobaczymy kolejną wersję "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"? /LIONSGATE / Album / East News

Po raz pierwszy Leatherface pojawił się w 1974 roku w wyreżyserowanym przez Tobe'ego Hoopera filmie "Teksańska masakra piłą mechaniczną". W kolejnych latach powracał w siedmiu następnych filmach będących kontynuacjami tej historii, jej wznowieniami czy też prequelami. Ostatnim filmem serii był "Leatherface" z 2017 roku. I choć nie odniósł sukcesu, Leatherface najwyraźniej nie zamierza przejść na emeryturę.

Kolejny film z jego udziałem wyreżyserują bracia Ryan i Andy Tohillowie, autorzy thrillera "The Dig" z 2018 roku, którzy doświadczenie zbierali na planie "Gry o tron". Produkcją nowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" zajmie się Fede Alvarez, twórca dobrze przyjętych filmów "Nie oddychaj" i remake'u kultowego "Martwego zła".

"Wersja braci Tohillów będzie dokładnie taka, o jakiej marzą fani. Brutalna, ekscytująca, tak zdeprawowana, że pozostanie z wami na zawsze" - zapowiada Alvarez.

Scenariusz do nowej wersji filmu zostanie napisany przez Chrisa Thomasa Devilna. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jednak, że ma ignorować wydarzenia, które oglądaliśmy w przynajmniej kilku kontynuacjach i wznowieniach serii. Nie jest to niczym nowym. Z podobnym zabiegiem mieliśmy do czynienia w przypadku innego kultowego slashera "Halloween", a także zeszłorocznej części sagi "Terminator".

Jeśli film braci Tohillów odniesie sukces, z pewnością doczekamy się jego kontynuacji. Sytuacja przypomina więc znaną z ww. "Halloween". Film Davida Gordona Greena odniósł duży sukces kasowy, a jego dwie kolejne części, filmy "Halloween Kills" i "Halloween Ends", planowane są odpowiednio na październik 2020 i 2021 rok.

Oryginalna "Teksańska masakra piłą mechaniczną" Tobe'a Hoopera opowiadała historię grupy młodych ludzi, którzy w trakcie powrotu do rodzinnego miasteczka stają się ofiarami rodziny kanibali. Film reklamowany jako oparty na faktach, w dużej mierze opowiadał fikcyjną historię. Jednak Leatherface wzorowany był na postaci seryjnego mordercy Eda Geina.