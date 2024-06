Rutkowski zaczynał swoją karierę w Milicji Obywatelskiej, później był dyrektorem agencji ochroniarskiej aż do założenia własnego biura detektywistycznego.

Współpracował z telewizją TVN przy produkcji programu "Detektyw", który dokumentował wybrane śledztwa prowadzone przez jego agencję. Aktorsko pojawił się też w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Ma za sobą również niezbyt udaną karierę polityczną i wiele rozpraw sądowych.

W 2010 roku stracił licencję detektywa. Jego postać medialnie znana jest z licznych kontrowersji.

Krzysztof Rutkowski bohaterem filmu w Hollywood

Ostatnio pojawiła się informacja, że o życiu aktora ma powstać wysokobudżetowa produkcja hollywoodzka, być może nawet oparta o autobiografię Rutkowskiego napisaną przez Krzysztofa Pyzia - "Detektyw Rutkowski. Prawdziwa historia". W książce znajdziemy kulisy największych akcji, organizowanych przez biuro detektywistyczne celebryty.

Super Express dowiedział się, że rozmowy w sprawie realizacji filmu trwają. Rutkowski wraz z żoną Mają oraz synem, Krzysztofem juniorem, mają wybrać się do Stanów pod koniec wakacji, by spotkać się z kolegą detektywa. Krzysztof Gojdź jest pośrednikiem w rozmowach, gdyż zna czołowych twórców kina w Hollywood.

Jaką rolę będzie pełnił Rutkowski? Kto go zagra?

"Będę głównym koordynatorem tej produkcji. Być może zagram samego siebie, ale to zależy od wielu czynników. Bardzo bym chciał, żeby mnie z młodości zagrał Krzysztof junior, bo jest do mnie podobny. Będzie zależało to od producenta, czy będzie chciał całkowicie anglojęzyczny film, czy będą jakieś polskie wstawki, np. jak było w "Pianiście" - mówi Rutkowski.

Słynny detektyw przyznaje, że nie chciałby popsuć filmu swoim słabym angielskim, więc zgodzi się na amerykańskiego aktora, który wcieli się w jego postać.

"Krzysiek Gojdź ma kontakty do całej plejady hollywoodzkich gwiazd, więc z pewnością pomoże w doborze amerykańskiego aktora do mojej roli. Dorosłego Rutkowskiego mógłby zagrać Tom Cruise, bo jest w zbliżonym wieku. Jeśli nie on, to na pewno znajdzie się kogoś dobrego. Może nawet ktoś spoza czołówki, by to udźwignął i byłaby to rola jego życia" - wyznaje gwiazdor.

A kto mógłby zagrać Maję?

"Wybór będzie trudny, bo tak pięknej kobiety jak Maja nie ma w całym Hollywood, ale sobie z tym poradzimy" - przyznaje Rutkowski.

