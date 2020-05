Będzie druga część hitu Netfliksa "Tyler Rake: Ocalenie"

Choć film "Tyler Rake: Ocalenie" miał premierę niedawno, już cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Jego fani zastanawiają się nad tym, co stało się z tytułowym bohaterem granym przez Chrisa Hemswortha. Przeżył czy może zginął? Autorzy filmu wciąż trzymają ich w niepewności. Właśnie zamówiono scenariusz drugiej części tego filmu, który jest na dobrej drodze do tego, by zostać najpopularniejszą produkcją Netfliksa. Wciąż jednak nie rozwiewa to wszystkich wątpliwości.

Chyba nikt nie wyobraża sobie sequela bez Chrisa Hemswortha /materiały prasowe

Autor scenariusza filmu "Tyler Rake: Ocalenie" Joe Russo potwierdził w poniedziałek, 4 maja, serwisowi "Deadline", że podpisał kontrakt na napisanie drugiej części. Nie wiadomo czy będzie to kontynuacja, czy może prequel. Obydwie możliwości są prawdopodobne, bo pierwsza część filmu miała otwarte zakończenie.



Autor scenariusza nie chce jednak zdradzać swojego pomysłu na drugą część. "Aktualnie tworzymy nową historię. Nie po to postawiliśmy na otwarte zakończenie, które zrodziło pytania w głowach fanów, by teraz zdradzać czy pójdziemy z fabułą do przodu, a może się cofniemy" - powiedział Russo.

Wobec faktu, że film wyreżyserowany przez Sama Hargrave'a ma ponad 90 milionów odsłon, decyzja o powstaniu jego drugiej części była formalnością. O jej nakręceniu Joe Russo mówił już wcześniej w wywiadzie dla serwisu "Collider".



"Kiedy znajdziesz ciekawego bohatera i ciekawy świat do dalszego zbadania, chciałbyś kontynuować jego eksplorację. Byłoby wielce interesującym zrobienie drugiego filmu z tej serii. Rozmawialiśmy już zresztą o tym. Pytania są takie: Czy to ma sens? Czy znajdziemy dobrą historię do opowiedzenia? Czy Sam chciałby opowiedzieć tę historię? Czy Chris chciałby opowiedzieć tę historię? Zostało dużo do zrobienia" - mówił Russo.

Bohaterem filmu "Tyler Rake: Ocalenie" jest najemnik, który podejmuje się zadania odbicia syna indyjskiego barona narkotykowego z rąk porywaczy. Chłopak przechwytywany jest w Bangladeszu przez bezlitosnego przywódcę miejscowego kartelu. Sytuacja szybko komplikuje się jeszcze bardziej.