Będą cztery kolejne części "Mortal Kombat"?

23 kwietnia w kinach i na platformie streamingowej HBO Max zadebiutowała oczekiwana przez fanów ekranizacja kultowej gry komputerowej "Mortal Kombat". Jeśli film odniesie sukces, można spodziewać się kolejnych części serii. Występujący w roli Sub-Zero aktor Joe Taslim przyznał, że podpisał kontrakt na cztery następne odsłony filmowego cyklu.

Joe Taslim w scenie z filmu "Mortal Kombat" /materiały prasowe

Taslim w wywiadzie dla portalu "Variety" zdradził, że jeśli studio Warner Bros. zdecyduje się na kontynuację serii "Mortal Kombat", to on podpisał już kontrakt na występ w roli Sub-Zero w czterech następnych jej częściach. "Jeśli pierwszy film odniesie sukces, to może zrobimy ich więcej" - zapowiada aktor.



Wyprodukowany przez Warner Bros. "Mortal Kombat" to drugie podejście do przeniesienia popularnej gry komputerowej na duży ekran. W latach 90. ubiegłego wieku nakręcone zostały dwie części serii "Mortal Kombat". Choć pierwsza odniosła sukces kasowy, to dwóm filmom nie udało się zdjąć klątwy ciążącej wówczas na ekranizacjach gier wideo. Większość z takich filmów była kasowymi niewypałami.

Pochodzący z Indonezji Joe Taslim ("Szybcy i wściekli 6", "Star Trek: W nieznane"), któremu sławę przyniosła rola w filmie "Raid", zdradza, że od młodych lat zafascynowany był grami z serii "Mortal Kombat". "Urodziłem się na południowej Sumatrze. Byliśmy biedni, więc nie miałem konsoli do gier, bo był to zbyt drogi sprzęt. Chodziłem więc każdego dnia do domu mojego kolegi, żeby pograć. Na miejscu czekało już dziesięcioro innych dzieci. Kto wygrywał, grał dalej, czekałem więc na swoją kolej jakieś 40 minut".

"Mortal Kombat" to jeden z filmów Warner Bros., który za sprawą ryzykownej strategii studia można oglądać w dniu premiery jednocześnie w kinach, jak i na streamingu. A przynajmniej można to zrobić tam, gdzie kina są otwarte, a platforma streamingowa HBO Max dostępna. W Polsce na seans filmu trzeba będzie poczekać przynajmniej na to, aż kina zostaną ponownie otwarte po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.