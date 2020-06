Bear Grylls i nowa wersja "Hrabiego Monte Christo"

Bearowi Gryllsowi najwyraźniej znudziło się jedzenie żywych robaków i postanowił zająć się produkcją filmową. Należące do niego studio wyprodukuje kolejną ekranizację klasycznej powieści Alexandre'a Dumasa "Hrabia Monte Christo". Od poprzednich różnić się ona będzie miejscem rozgrywania akcji. Niespodziewanie będzie to współczesny Afganistan.

Jak podaje portal "Deadline", wyprodukowana przez należące do Gryllsa studio Banijay JV The Natural Studio nowa ekranizacja "Hrabiego Monte Christo" skupi się na przyjaźni i gorzkiej rywalizacji pomiędzy dwoma komandosami, którzy zostają wysłani na wojnę w Afganistanie. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku 2021 roku.

Wydawana w odcinkach pomiędzy 1844 a 1846 rokiem powieść "Hrabia Monte Christo" opowiada o Edmondzie Dantesie, który trafia do więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił. W więzieniu dowiaduje się o skarbie ukrytym na wyspie Monte Christo. Daje mu to motywację nie tylko do ucieczki, ale przede wszystkim wykorzystania skarbu w celu zemsty na ludziach odpowiedzialnych za jego uwięzienie.

Powieść Dumasa była już kilkukrotnie przenoszona na duży i mały ekran. W rolę Dantesa wcielali się m.in. Louis Jourdan, Richard Chamberlain oraz Jim Caviezel. Niedawno nie wypalił projekt, z którym wiązany był David Goyer. Miał on napisać scenariusz nowej adaptacji określanej jako "dziewiętnastowieczny Mroczny Rycerz".

"Spodobał nam się pomysł uwspółcześnienia tej kochanej przez wszystkich opowieści o przyjaźni, zdradzie i zemście. Oryginalny pomysł Toma Williamsa nas zachwycił. To najwyższej jakości przygodowa historia, która chwali nieustępliwość i odkupienie" - poinformował w oświadczeniu o rozpoczęciu prac nad filmem Bear Grylls.



"Planujemy stworzenie przykuwającego uwagę filmu akcji na wielką skalę, który zachwyci widzów na całym świecie" - dodali współproducenci Ben Grass i Christophe Charlier.