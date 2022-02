"Dzielnie walczyłem o cygaro. Mówiłem nawet, że mogę je trzymać niezapalone. Ale odmówili, bo 12-latkowie zaczną palić kubańskie cygara, tak jak Pingwin" - pożalił się Colin Farrell w rozmowie z twórcą youtubowego kanału Jake's Takes.



Palenie cygara nie było kaprysem Farrella. Wszyscy, którzy znają tę postać z komiksów o Batmanie wiedzą, że nieodłącznymi atrybutami Pingwina są cylinder, monokl i właśnie cygaro.

Niezgoda na pokazywanie w filmach palących bohaterów to obecnie bardzo powszechne zjawisko w świecie kina. Disney w swoich produkcjach nie pokazuje palaczy od 2007 roku. Nawet Cruella, grana przez Emmę Stone , nie "puszczała już dymka". Natomiast w 2015 roku papierosy i cygara wyrugować postanowiły Lucasfilm, Marvel i Pixar.

Farrell gra w "Batmanie" Pingwina pod grubą warstwą charakteryzacji. Irlandczyk przetestował ją także poza planem filmowym. Jak relacjonował serwisowi Collider, mając na sobie kostium, poszedł po kawę do Starbucksa. I żaden z gości w lokalu nie zorientował się, że jest wśród nich Colin Farrell.

