Batman będzie przeklinał

Przeklinający siarczyście Batman? Tego jeszcze nie było. Ale wkrótce może się to zmienić. Wszystko za sprawą przygotowywanej przez Zacka Snydera reżyserskiej wersji filmu "Liga Sprawiedliwości" z 2017 roku, która pojawi się na HBO Max w formie miniserialu. Reżyser zapewnia, że podkręcona" zostanie w nim przemoc, a także pojawią się przekleństwa. Jest przekonany, że film otrzyma kategorię wiekową "tylko dla dorosłych".

"Liga Sprawiedliwości" Zacka Snydera będzie lepsza od tej Jossa Whedona? /DC COMICS/DC ENTERTAINMENT / ENOS, CLAY / Album /East News

Historia powstania komiksowego filmu "Liga Sprawiedliwości", w którym spotkali się najwięksi superbohaterowie uniwersum DC Comics, obfitowała w problemy. Najpierw wielokrotnie poprawiano scenariusz, a potem, już w fazie postprodukcji, z pracy zrezygnował reżyser Zack Snyder. Powodem tej decyzji była śmierć jego córki.



Snydera zastąpił Joss Whedon, który zaplanował kilka dokrętek. W efekcie jego pracy powstał film, który nie przypadł do gustu widzom. Zaczęli się oni domagać pokazania wersji filmu zaplanowanej przez Snydera. Ich prośby zostały wysłuchane - w połowie 2020 roku ogłoszono, że Snyder przygotuje dla platformy streamingowej HBO Max czteroodcinkowy serial "Zack Snyder’s Justice League". Zrobiono kolejne dokrętki, a premierę serialu zaplanowano na przyszły rok. Ma on być zgodny z wizją Snydera i Chrisa Terrio, którzy razem napisali scenariusz.



"Oto informacja, o której nikt do tej pory nie wiedział. Film jest zwariowany, epicki, prawdopodobnie będzie miał kategorię R (dla dorosłych). Jestem przekonany, że tak właśnie będzie, choć nie mamy jeszcze żadnych informacji z MPAA (stowarzyszenie Motion Picture Association of America - odpowiedzialne za przydzielanie ograniczeń wiekowych filmom). Takie mam przeczucie" - powiedział Snyder w wywiadzie z "Entertainment Weekly".

Reżyser opowiedział też o scenach, które jego zdaniem zadecydują o takiej, a nie innej kategorii wiekowej jego serialu. Kategoria R oznacza, że nie będą go mogli zobaczyć widzowie poniżej siedemnastego roku życia. "Jest jedna scena, w której Batman rzuca 'fakiem'. Cyborg nie będzie gryzł się w język, a Steppenwolf będzie przecinał ludzi na pół. Stąd moje przypuszczenia co do kategorii wiekowej, zdecydują o tym wulgaryzmy i przemoc" - prognozuje Snyder.

Czterogodzinny serial "Zack Snyder’s Justice League" od początku był zapowiadany jako produkcja, która zostanie udostępniona na platformie HBO Max. Snyder ma jednak nadzieję, że zdoła przekonać studio Warner Bros., by pokazało go również na dużym ekranie. Żadne ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.