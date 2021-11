Bartłomiej Topa należy do grona osób, które pilnie strzegą swojej prywatności i zazwyczaj stronią od publicznego komentowania swojego życia. Jednak narodziny dzieci to w końcu powód do wyjątkowej radości.

Na początku listopada 2021 roku aktor został tatą! 54-latek poinformował fanów o tym, że przywitał na świecie dwie córeczki. Bliźniaczki są owocem miłości z Gabrielą Mierzwiak, z którą jest w związku od dłuższego czasu. Ostatnio postanowił zdradzić insagramowym obserwatorom, jak czuje się w nowej roli. Do zdjęcia, na którym pozuje z córeczkami, dołączył wymowny komentarz.

… w roli życia pt: „do góry nogami!”. a jak jest? #serdecznie #blisko #zcórkami #intymnie #sennie doświadczam #radości #wdzięczności #zmęczenia #wzruszenia #obecności #złości #cierpliwości ten mój mały #wszechswiat jest teraz transformowany na wielu poziomach. #intencja & #kontekst JEST GIT! - czytamy pod publikacją.

Gabriela Mierzwiak i Bartłomiej Topa

Gabriela Mierzwiak i Bartłomiej Topa tworzą parę, która ceni sobie medialny spokój. Zakochani stronią od publikowania relacji z codzienności i strzegą swojej prywatności.

Ostatnio jednak adwokatka opublikowała w sieci wyjątkowe, ciążowe kadry. Kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu 2021 roku, aktor wspólnie z partnerką pojawił się na premierze filmu "Miasto", gdzie wszyscy zwrócili uwagę na krągłości ukochanej 54-latka. Para pierwszy raz pokazała się wspólnie w 2019 roku. Od tego czasu ich miłość kwitnie, a wspólne pociechy to spełnienie marzeń i prawdziwy cud, bowiem zakochani długo starali się o ciążę.



