Barry Newman zmarł 11 maja w szpitalu NYU-Presbyterian Irving Medical Center w Nowym Jorku, ale o jego śmierci poinformowano dopiero teraz.



Barry Newman: Nie tylko Kowalski ze "Znikającego punktu"

Barry Newman przyszedł na świat 7 listopada 1938 roku w Bostonie. Pochodził z rodziny europejskich emigrantów. Jego ojciec urodził się w Austrii, zaś matka na Białorusi.



Po ukończeniu prestiżowej Boston Latin School, rozpoczął studia na Uniwersytecie Brandeisa, gdzie uzyskał licencjat z antropologii. W okresie studiów, na kursie teatralnym Lee Strasberga, po raz pierwszy zetknął się aktorstwem. To odmieniło jego życie.



W 1957 roku zadebiutował na Broadwayu jako muzyk w sztuce Hermana Wouka "Droga natury". W kolejnych latach pojawił się w takich spektaklach, jak "Może we wtorek", "Nocne życie", "Co sprawia, że Sammy biega?", a także w off-Broadwayowskiej produkcji "Pułapka na myszy", adaptacji powieści Agathy Christie. Za sprawą przychylnych recenzji krytyków teatralnych został dostrzeżony przez producentów, co zapewniło mu angaże w filmach i serialach.



Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawił się w roli Ala Riccardo w biograficznym dramacie gangsterskim "Pretty Boy Floyd (1960)". W latach 1964-1966 występował jako John Barnes w gotyckiej operze mydlanej CBS "The Edge of Night". Przełomową kreacją okazał się dla artysty zarozumiały adwokat Tony Petrocelli, którego zagrał w dramacie sądowym Sidneya J. Furie "The Lawyer" (1970).



Zdjęcie Barry Newman jako Petrocelli / Silver Screen Collection / Getty Images

Rok później Richard C. Sarafian powierzył mu główną rolę w swoim filmie "Znikający punkt", który przyniósł mu uznanie krytyków i status gwiazdy. Wcielił się w mężczyznę o nazwisku Kowalski, weterana wojny wietnamskiej i byłego policjanta oraz kierowcę wyścigowego, który zajmuje się obecnie dostarczaniem zamówionych przez klientów samochodów. Jego nowe zlecenie szybko ściąga na niego uwagę policji.



Wideo "Znikający punkt": Trailer

W 1974 roku powtórzył rolę Tony'ego Petrocelliego w filmie "Night Games", a następnie zagrał charakterystycznego prawnika w serialu telewizyjnym zatytułowanym "Petrocelli" (1974-1976). Za swój występ był nominowany do Złotych Globów i Emmy w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym.



W następnych latach wystąpił w kilku mniej lub bardziej znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Ogółem w ciągu swojej blisko sześćdziesięcioletniej kariery aktorskiej wystąpił w ponad trzydziestu filmach i blisko dwudziestu serialach telewizyjnych.

Po raz ostatni oglądaliśmy go na ekranie w komedii "Ugotowani" z 2006 roku.