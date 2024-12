O powodach, dla których zdecydować się usunąć konto z Instagrama, Barry Keoghan poinformował w obszernej wiadomości na portalu X.

Barry Keoghan: Tym razem muszę odpowiedzieć

"Moje imię zostało przeciągnięte przez internet w sposób, na który zwykle nie odpowiadam. Tym razem muszę odpowiedzieć, ponieważ zbliżamy się do miejsca, w którym krzyżuje się zbyt wiele kwestii. Dezaktywowałem moje konto, ponieważ nie mogę dłużej pozwolić, aby te rzeczy odciągały mnie od rodziny i pracy" - napisał aktor.



"Żadna osoba nie powinna otrzymywać wiadomości, jakie do mnie trafiały. Absolutne kłamstwa, nienawiść, obrzydliwe komentarze dotyczące mojego wyglądu, charakteru, tego, jakim jestem rodzicem, i inne nieludzkie rzeczy, jakie tylko możecie sobie wyobrazić. Szargano moje dobre imię oraz wszystko, na co pracowałem ekstremalnie długo i o co walczyłem" - zaznaczył Keoghan.

Artysta konto usunął również ze względu na swojego urodzonego w 2022 roku syna. Mężczyzna nie chce, żeby dziecko zetknęło się w przyszłości z nieprzychylnymi komentarzami, jakie trafiły do jego ojca.



"Każdego kolejnego dnia pracuję ciężej, by stać się najzdrowszą i najsilniejszą osobą dla tego chłopca. Chcę mu zapewnić możliwość uczenia się, upadania i rozwoju. Chcę, żeby mógł szanować swojego tatę, miał do mnie pełne zaufanie i wiedział, że wspieram go bez względu na wszystko. Muszę pamiętać, że przeczyta te wszystkie rzeczy o swoim ojcu, kiedy będzie" - stwierdził aktor, który był nominowany do Oscara i otrzymał nagrodę BAFTA za rolę w filmie "Duchy Inisherin".