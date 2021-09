"Bardo": Nowy film Alejandra Gonzáleza Iñárritu

"Bardo" to pierwszy film Iñárritu od czasu "Zjawy" z 2015 roku. Jego pełny tytuł to "Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths)" ("Fałszywa kronika garstki prawd"). Zdjęcia do tej produkcji zakończyły się właśnie w Mexico City. Film w całości został nakręcony w Meksyku, co w przypadku Iñárritu nie zdarzyło się od czasu jego głośnego debiutanckiego "Amores perros" z 2000 roku.

"Bardo": O czym nowy film Inarritu?

W oficjalnym opisie filmu czytamy, że napisany przez Iñárritui Nicolasa Giacobone'a "Bardo" to nostalgiczna komedia rozgrywająca się w trakcie epickiej podróży. To kronika niepewności, w której znany meksykański dziennikarz i twórca filmów dokumentalnych powraca do ojczyzny, by zmierzyć się ze swoją tożsamością, relacjami rodzinnymi, szaleństwem swoich wspomnień oraz przeszłością i nową rzeczywistością swojego kraju.

W roli głównej w nowym filmie Iñárritu wystąpił Daniel Jimenez Cacho ("Zama"). Partneruje mu Griselda Siciliani. Autorem zdjęć do "Bardo" jest Darius Khondji ("Evita", "Siedem"). To dość zaskakująca wiadomość, biorąc pod uwagę fakt, że przy ostatnich dwóch filmach Iñárritu współpracował z operatorem Emmanuelem Lubezkim, który za zdjęcia do nich otrzymał dwa Oscary.

Przy pracy nad filmem "Bardo" Iñárritu zebrał ekipę najlepszych meksykańskich fachowców. To m.in. kostiumolożka Anna Terrazas, która pracowała przy takich produkcjach jak serial "Kroniki Times Square" czy oscarowy film Alfonso Cuarona "Roma", a także scenograf Eugenio Caballero, który otrzymał Oscara za scenografię do filmu "Labirynt fauna" Guillermo del Toro. Giacobone, który jest współautorem scenariusza, pracował już z Iñárritu przy filmach "Biutiful" i "Birdman". Za scenariusz do tego drugiego nagrodzony został Oscarem.