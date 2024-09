Barbra Streisand stała się ikoną na wielu polach show-biznesu. Nagrała ogromną liczbę płyt (sprzedała ich na całym świecie ponad 150 mln), jest aktorką, reżyserką, producentką, scenarzystką i pisarką. Była pierwszą w historii kobietą, która jednocześnie wyreżyserowała, wyprodukowała, napisała scenariusz do filmu i zagrała w nim główną rolę.

Barbra Streisand o Kristoffersonie

Dziś Barbra Streisand złożyła hołd swojemu koledze z planu "Narodzin gwiazdy". Na swoim Instagramie napisała:

“Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Krisa występującego w klubie Troubadour w Los Angeles, wiedziałam, że jest kimś wyjątkowym. Boso i brzdąkając na gitarze, wydawał się idealnym wyborem do scenariusza, który przygotowywałem, a który ostatecznie stał się ‘Narodzinami gwiazdy’.



W filmie Kris i ja zaśpiewaliśmy piosenkę, którą napisałam na potrzeby głównego motywu miłosnego filmu, ‘Evergreen’. Podczas mojego ostatniego koncertu w 2019 roku w londyńskim Hyde Parku poprosiłam Krisa, aby dołączył do mnie na scenie i zaśpiewał nasz inny duet z ‘Narodzin gwiazdy’ - ‘Lost Inside Of You’. Jak zawsze był czarujący, a publiczność nagrodziła go brawami. To była radość widzieć, jak spotkał się z uznaniem i miłością, na którą tak bardzo zasługiwał".

W dalszej części swojej publikacji Streisand przesłała ciepłe słowa w stronę żony Kristoffersona, Lisy.

Kris Kristofferson: kariera

Kris Kristofferson po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1971 roku w produkcji "Ostatni film" Dennisa Hoopera. Pierwszą znaczącą rolę zagrał w obrazie "Alicja już tu nie mieszka" (1974) reżyserii Martina Scorsese, w którym partnerował Ellen Burstyn.

Dwa lata później wspólnie z Barbrą Streisand zagrał w "Narodzinach gwiazdy", trzeciej ekranowej wersji słynnej historii, którą w 2018 roku przywrócił na ekrany Bradley Cooper.

Kristofferson wystąpił również w filmach: "Pat Garret i Billy Kid", "Utracona część Kathryn Beck", "Punkt zapłonu", "Nadzieja przychodzi o świcie", "Żywi lub martwi", "Planeta małp" czy trylogii "Blade".