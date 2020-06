Barbra Streisand podarowała córce George'a Floyda akcje firmy Disney

Gianna Floyd, córka czarnoskórego mężczyzny, którego śmierć wywołała falę protestów i zamieszek w Stanach Zjednoczonych, jest teraz udziałowcem wytwórni Disneya. Nie wiadomo, jak duży jest pakiet akcji, który dziewczynka dostała od Barbry Streisand. Wiadomo za to, że nie był to jedyny prezent, jaki podarowała jej słynna piosenkarka.

Barbra Streisand zawsze słynęła z empatii /Rich Fury /Getty Images

Informacją o niezwykłym podarunku podzieliła się sama Gianna Floyd, publikując na Instagramie podziękowania dla Barbry Streisand. Sześciolatka pochwaliła się też listem, który dostała od aktorki oraz certyfikatem zaświadczającym, że jest teraz właścicielką akcji wytwórni Disneya.

"Dziękuję, Barbra Streisand, za ten prezent. Dzięki tobie jestem teraz akcjonariuszką Disneya" - napisała dziewczynka. Na tym jednak lista prezentów się nie kończy. Streisand dołączyła do przesyłki także dwa swoje studyjne albumy: "My name is Barbra" i "Color me Barbra" z 1965 i 1966 roku.



Akcje Disneya kosztują obecnie 115 dolarów, ale ich cena systematycznie rośnie po krachu spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Rodzina Gianny nie ujawniła, jak duży pakiet dziewczynka otrzymała od aktorki.

Gianna jest córką 46-letniego George'a Floyda, który zmarł 25 maja podczas brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis. Jeden z funkcjonariuszy w trakcie tej interwencji przez niemal 10 minut przygniatał kolanem szyję Floyda do jezdni. Zatrzymany prosił o pomoc i mówił, że nie może oddychać. Nagranie z incydentu szybko trafiło do sieci, a całe zdarzenie wywołało w USA falę protestów przeciwko agresywnemu zachowaniu amerykańskiej policji wobec czarnoskórych.

Streisand nie jest jedyną osobą, która udzieliła osieroconej Giannie pomocy finansowej. Kanye West założył dla niej fundusz, dzięki któremu będzie mogła pokryć koszty edukacji. Dziewczynka otrzymała też stypendium na Texas Southern University.