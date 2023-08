"Barbie" Grety Gerwig od kilkunastu dni jest na ustach całego świata. Do grona fanów filmu dołączył właśnie aktor i komik Marc Maron, znany z serialu Netfliksa "GLOW", a także filmów "Randka na weselu", "Joker", "Ile warte jest ludzkie życie?", "Respekt - królowa soul" czy "Dla Leslie".

"Barbie"? To arcydzieło

"Obejrzałem 'Barbie' i pomyślałem, że to pie... arcydzieło. Nie mam w zwyczaju szafować tym słowem, ale Jezu Chryste" - powiedział Maron w filmiku zamieszczonym na TikToku. Zaznaczył, że wybierając się do kina, nie był specjalnie entuzjastycznie nastawiony do seansu.



"Udało się tu coś niesamowitego: tworzysz produkt dla masowego odbiorcy, który dotyczy całego spektrum. Myślę przede wszystkim o kobietach. A potem po prostu nasączasz go progresywną polityką i podstawami feminizmu w sposób zabawny, zrozumiały i dobrze wykonany, a przy tym bardzo angażujący. To po prostu monumentalne!" - zapewnił.



Maronowi bardzo spodobały się też przytyki w stronę mężczyzn o mocno konserwatywnych poglądach. Przypomnijmy, że reprezentanci prawicowych ruchów, chcąc wyrazić swoje potępienie dla dzieła Gerwig, palili lalki Barbie.



"To dla nich takie upokarzające. Jakikolwiek koleś, który nie umie przyjąć ciosów, jakie zadaje ten film, powinien zajrzeć sobie w spodnie i zastanowić się, z czego jest zrobiony. Serio, Jezu Chryste, co za banda pozbawionych pewności siebie dzieci" - dodał aktor.



W amerykańskich kinach "Barbie" zarobiła w miniony weekend 93 miliony dolarów, co jest wynikiem znakomitym. W stosunku do kwoty z premierowego weekendu wpływy zmalały o zaledwie 43 proc. To siódmy najlepszy wynik kasowy w historii, jeśli chodzi o drugi weekend wyświetlania. Więcej niż "Barbie" zarabiały jedynie filmy z popularnych filmowych franczyz takich jak "Avengers", "Gwiezdne wojny" i "Jurassic World".



W sumie w Ameryce Północnej "Barbie" zarobiła już 351 milionów dolarów. Po dodaniu wpływów z pozostałych światowych rynków kwota ta wynosi już 774 miliony.