"Barbie" wyprzedziła "Avengersów"! To najbardziej kasowy film w historii?

"Barbie" nadal zarabia fortunę

4 miliony dolarów, jakie zarobiła "Barbie" w dziewiątym tygodniu wyświetlania go w północnoamerykańskich kinach wystarczyły, by produkcja ta awansowała na liście najbardziej kasowych filmów w Ameryce. Z 626 milionami dolarów na koncie film Grety Gerwig wyprzedził "Avengersów", którzy zarobili o trzy miliony dolarów mniej. Aktualnie "Barbie" zajmuje jedenaste miejsce w tym zestawieniu.

"Barbie" to jak na razie najbardziej dochodowy film tego roku. Ale o awans do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych filmów wszech czasów na rodzimym rynku będzie mu trudno. Aktualnie dziesiąte miejsce na tej liście zajmuje "Jurassic World" z 2015 roku, który zarobił 653 miliony dolarów. Dziewiąty jest "Titanic"(674 miliony), ósmy "Avengers: Wojna bez granic" (674 miliony), a siódmy "Avatar: Istota wody" (684 miliony).

"Oppenheimer" i "Barbie" to najlepsze, co od dawna przydarzyło się kinu

Zdjęcie Ryan Gosling i Margot Robbie w scenie z "Barbie" / materiały prasowe

Film Grety Gerwig radzi sobie świetnie również na globalnym rynku, gdzie także zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów 2023 roku z miliardem 400 milionami na koncie. W zestawieniu wszech czasów "Barbie" jest aktualnie na czternastym miejscu. Tuż przed są filmy "Kraina lodu 2" (miliard 453 miliony dolarów) oraz "Top Gun: Maverick" (miliard 495 milionów dolarów).

W parze ze świetnymi wynikami kasowymi idą również pochwały ze strony nie tylko widzów i krytyków, ale też innych twórców. Film obejrzał niedawno Richard Linklater, reżyser głośnego "Boyhood". "Film bardzo mi się podobał. Warto obejrzeć go kilka razy. "Oppenheimer" i "Barbie" to najlepsze, co od dawna przydarzyło się kinu" - ocenił w rozmowie z portalem "NME".