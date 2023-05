Ryan Gosling ma na swoim koncie niezapomniane role w takich filmach jak "Pamiętnik", "La La Land" czy "Idy marcowe". Może także przypisać sobie pewne wokalne osiągnięcia. W 2009 roku założony przez gwiazdora i jego przyjaciela Zacha Shieldsa zespół rockowy Dead Man's Bones, wydał debiutancki album zatytułowany - jakże oryginalnie - "Dead Man's Bones".

Choć muzyczna kariera gwiazdora nie dorównuje jego ekranowym osiągnięciom, talent wokalny nierzadko przydaje się Goslingowi podczas prac nad filmami.

Okazją do ponownego zaprezentowania swoich wokalnych możliwości jest nadchodzący film z jego udziałem - "Barbie" . Ryan Gosling wykonując oryginalny utwór "I’m Just Ken", dołączył do imponującej listy artystów, którzy znaleźli się na ścieżce dźwiękowej filmu.

Wideo "Barbie" [trailer 3]

Płyta z 17 utworami, które będą towarzyszyć ekranowym perypetiom Barbie i Kena zadebiutuje 21 lipca, w dniu premiery filmu.