"Barbie" od gwiazdy "Nagiego instynktu"? Producenci powiedzieli: "Nie"

"W latach 90. poszłam do wytwórni i próbowałam zrobić film o Barbie. Był ze mną producent, mój znajomy, oraz ówczesny szef firmy Mattel" - mówiła Stone. "Wyrzucili nas stamtąd. Mówili: 'Dlaczego chcecie wziąć amerykańską ikonę i ją zniszczyć? Co z wami nie tak?' Dostałam wykład i odprowadzono mnie do drzwi".

Sharon Stone chciała nakręcić film o silnej Barbie

David Spade, jeden z prowadzących podcast, spytał o szczegóły fabuły. "Na początku filmu Barbie podjeżdża do siedziby Mattel w swoim zabawkowym autku. Wychodzą po nią służby specjalne i okazuje się, że samochód jest wielkości ich stóp" - zaczęła gwiazda.

"Odprowadzają ją do Mettel i wszyscy schodzą jej z drogi, bo ona jest tam najważniejsza. Wszyscy, którzy tam coś znaczą, gonią za nią i schlebiają jej, bo jest królową Mattel. Film był o mocy wynikającej z bycia Barbie i o tym, co mogłaby ona z nią zrobić" - kontynuowała.

Według Stone pomysł nie przypadł włodarzom studia do gustu, ponieważ według nich "Barbie nie powinna być tak silna". Dodała, że już nie pracują w tej wytwórni.

Sharon Stone dziękuje twórczyniom "Barbie"

Aktorka po raz pierwszy wspomniała o swoim pomyśle na film o popularnej lalce po rozdaniu nagród Critics' Choice, podczas których America Ferrera, nominowana do Oscara za rolę w "Barbie", otrzymała nagrodę SeeHer.

Wygłosiła wówczas podniosłą przemowę, podobnie jak jej postać w filmie. Stone podała ją dalej na swoich profilach w mediach społecznościowych, dodając komentarz: "Zostałam wyśmiana przez producentów, gdy przyszłam do nich z pomysłem na film o Barbie w latach 90 [...]. Jak daleko zaszłyśmy. Drogie panie, dziękuję wam za odwagę i wytrwałość".

"Barbie"Grety Gerwig weszła do kin 21 lipca 2023 roku. Film okazał się najbardziej kasową produkcją tego roku. Zarobił 1,446 miliarda dolarów na całym świecie. Otrzymał także szereg nagród, w tym dwa Złote Globy i Oscara.

