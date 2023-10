"Barbie" trafiła do serwisów VoD 12 września 2023 roku. W Polsce film Grety Gerwig można wypożyczyć w serwisach Canal+, iTunes Store, Player, Rakuten i TV Smart.

Szokować może jednak cena filmu. Waha się ona od 39,99 zł do 49,99 zł. NA HBO MAX będzie on dostępny w ramach abonamentu. Nie wiadomo jednak, którego dnia "Barbie" pojawi się na tej platformie streamingowej. Podano jedynie, że ma to nastąpić jesienią.

Wideo "Barbie" [trailer 2]

"Barbie": Ogromny sukces kasowy

"Barbie" weszła do polskich kin 21 lipca 2023 roku. Film zarobił na całym świecie ponad 1,435 miliarda dolarów, co daje mu miano najbardziej dochodowej produkcji tego roku.

Twórczyni "Małych kobietek" zdradziła niedawno, że była niezwykle poruszona znakomitym przyjęciem swojego filmu przez krytyków i publiczność. "To jakby muzyka, która gra w moim sercu, zaczęła grać w sercach innych ludzi" - podsumowała Gerwig.