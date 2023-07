"Barbie" hitem polskich kin. Najlepsze otwarcie 2023 roku

"W miniony weekend 'Barbie' osiągnęła ogromny sukces. Bardzo cieszymy się z rekordowej frekwencji i pozytywnych reakcji publiczności. Film uzyskuje również bardzo entuzjastyczne recenzje ze strony krytyków, dlatego jestem przekonana, że będzie z sukcesem gościł na ekranach kin przez całe lato" - powiedziała Kasia Kieli, President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Film Grety Gerwig zaliczył też świetne otwarcie w kinach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W premierowy weekend zarobił on aż 155 milionów dolarów, co stanowi największe otwarcie w historii filmów wyreżyserowanych przez kobietę.

Poprzedni rekord należał do filmu "Captain Marvel" w reżyserii Anny Boden przy współpracy Ryana Flecka. W 2019 roku zarobił on w weekend otwarcia 153 mln dolarów. Z kolei Patty Jenkins ( "Wonder Woman" ) stała się w 2017 roku rekordzistką filmu wyreżyserowanego wyłącznie przez kobietę z zyskiem w ciągu pierwszego weekendu 103 mln dolarów.

"Barbie": Kasowy sukces, pozytywne recenzje

Kasowemu sukcesowi "Barbie" towarzyszą pozytywne recenzje.

- Barbie przeżywająca egzystencjalny kryzys, rozmyślająca o śmierci, walcząca ze stereotypami, a co najważniejsze - lejąca prosto w twarz patriarchat. Na żywca, bez znieczulenia. Opowiadając o jednej z najlepiej sprzedających się zabawek w historii i prawdziwej ikonie popkultury, jaką z czasem stała się wyprodukowana przez firmę Mattel pod koniec lat 50. lalka, amerykańska reżyserka Greta Gerwig nie bierze jeńców. Będzie zatem nie tylko pomysłowo i zabawnie, ale też bardzo, ale to bardzo sarkastycznie - pisał w recenzji dla Interii Kuba Armata.