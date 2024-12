"Barbie": wielki hit 2023 roku. Bił rekordy nie tylko w kinach

"Barbie", amerykańska komedia Grety Gerwig, to pełnometrażowy film aktorski osadzony w cukierkowo różowym Barbielandzie. Śledzimy w nim historię tytułowej lalki (w tej roli Margot Robbie), która staje przed kryzysem egzystencjalnym, odmieniającym jej idealne, beztroskie życie.

"Barbie" zarobiła globalnie ponad 1,435 miliarda dolarów, co dało jej miano najbardziej dochodowej produkcji 2023 roku. Przy okazji obraz Gerwig został najbardziej kasowym filmem nie będącym sequelem, rebootem i nie opowiadającym o superbohaterach wyreżyserowanym przez kobietę. Został również najbardziej dochodowym filmem wytwórni Warner Bros.

Ponadto "Barbie" otrzymała największą liczbę nominacji do Złotych Globów 2024, w tym za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz (Greta Gerwig i Noah Baumbach), aktorkę w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktora drugoplanowego (Ryan Gosling, który wcielił się w postać Kena), piosenkę ("What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa, "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipy, Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "I’m Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta) oraz osiągnięcie kasowe.

"Barbie": kasowy przebój na Netfliksie

Widzowie, którzy nie mieli okazji zobaczyć "Barbie", teraz mogą nadrobić zaległości. Produkcja Grety Gerwig z czarującą kreacją Margot Robbie i brawurowym występem Ryana Goslinga, w niedzielę trafiła na Netfliksa.

Co z drugą częścią?

Z tej okazji, znów głośno zrobiło się na temat sequela filmu Gerwig. Według informacji portalu The Hollywood Reporter, ruszyły już pracę nad kontynuacją i chociaż projekt znajduje się na razie na bardzo wczesnym etapie, to reżyserka i scenarzysta Noah Baumbach mają już pomysł na jego fabułę.

Na premierę "Barbie 2" trzeba będzie jednak poczekać. Gerwig aktualnie pracuje nad "Opowieściami z Narnii" dla Netfliksa. Z kolei Baumbach jest zajęty własnym projektem reżyserskim , w którym wystąpili George Clooney, Adam Sandler i... Gerwig. Natomiast Margot Robbie niebawem wejdzie na plan nowej ekranizacji "Wichrowych wzgórz" w reżyserii Emerald Fennell.