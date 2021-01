Barbara Rylska obchodzi 85. urodziny

"Pani talent aktorski i wokalny oraz nieodparta vis comica trwają we wdzięcznej pamięci widzów" - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście z życzeniami skierowanym do aktorki Barbary Rylskiej, która kończy w środę 85 lat.

Barbara Rylska /Tricolors /East News

"Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla Pani wspaniałego dorobku artystycznego. Dziękując za dziesięciolecia pracy na scenie, planie telewizyjnym i filmowym oraz przed mikrofonem Polskiego Radia, pragnę życzyć Pani dobrego zdrowia, samych pogodnych dni wśród bliskich i życzliwych osób oraz satysfakcji z dokonań zawodowych" - napisał w liście opublikowanym na stronie prezydent.pl.

"Charlie Chaplin uważał, że ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. Pani talent aktorski i wokalny oraz nieodparta vis comica trwają we wdzięcznej pamięci widzów - szczególnie tych, którzy poszukiwali wytchnienia pośród trudów życia w Polsce powojennej" - zaznaczył.



"Choć w Pani karierze nie brak ról dramatycznych w inscenizacjach dzieł Wyspiańskiego, Witkacego i Dostojewskiego, popularność przyniosły Pani przede wszystkim kreacje komediowe i kabaretowe, szczególnie na deskach stołecznych teatrów Komedia, Ludowego i Kwadrat oraz w Teatrze Telewizji" - dodał.

Zaznaczył, że "współpracując z twórcami tej miary, co Konrad Swinarski, Jan Kulczyński, Jeremi Przybora, Edward Dziewoński czy Jerzy Dobrowolski, dostarczała (...) publiczności wielu niezapomnianych chwil radości i wzruszeń". "Cieszę się, że Pani kunszt będą mogły podziwiać także przyszłe pokolenia miłośników szlachetnej rozrywki na wysokim poziomie artystycznym - a to za sprawą Pani ról w znakomitych spektaklach telewizyjnych i filmach fabularnych, spośród których trzeba tu wspomnieć 'Operę za trzy grosze', 'Ostatni kurs', 'Poszukiwany poszukiwana' i 'Cieszmy się życiem'".

Zdjęcie Barbara Rylska w filmie "Ostatni kurs" / archiwum Filmu / Agencja FORUM

"Ponawiając życzenia niesłabnących sił ducha i ciała oraz jak najliczniejszych powodów do uśmiechu, proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień" - dodał prezydent Andrzej Duda.