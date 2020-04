Barbara Ptak świętuje 90. urodziny

"Barbara Ptak należy do grona najwybitniejszych polskich kostiumologów i scenografów" - podkreślił wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński, który w poniedziałek skierował do artystki list z okazji 90. rocznicy jej urodzin. "Pani kunszt zabłysnął na arenie międzynarodowej" - napisał.

Barbara Ptak jest autorką kostiumów do nominowanych do Oscara "Nocy i dni", "Ziemi obiecanej" i "Faraona". /Beata Zawrzel / Reporter

Barbara Ptak - autorka oprawy plastycznej oraz kostiumów do ponad 100 przedstawień dramatycznych, oper, operetek, musicali oraz ponad 80 filmów, w tym czterech nominowanych do Oscara - obchodzi w poniedziałek 90. rocznicę urodzin.

Reklama

"Z okazji jubileuszu urodzin niech mi będzie wolno złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia, wraz z wyrazami podziwu wobec osiągnięć, które od lat przyczyniają się do rozwoju kultury naszego kraju. Należy Pani do grona najwybitniejszych polskich kostiumologów i scenografów. Na Pani sukces złożyły się artystyczna osobowość, wyjątkowy talent oraz odwaga w podejmowaniu niekonwencjonalnych decyzji twórczych" - napisał w opublikowanym przez MKiDN liście Gliński.

"Pani zawodową postawę idealnie oddają słowa Michała Anioła, który uważał, że nigdy nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość. Słynna perfekcja i niezawodność spotkały się z uznaniem tak wybitnych reżyserów jak Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Jerzy Kawalerowicz, czy Jerzy Antczak" - dodał.



Minister kultury przypomniał też, że projektowane przez Barbarę Ptak kostiumy i scenografie "zachwycały artyzmem oraz nowatorskimi rozwiązaniami w kilkudziesięciu filmach i serialach". Wymienił przy tym takie dzieła jak np. nominowane do Oscara "Nóż w wodzie", "Faraon", "Ziemia obiecana" oraz "Noce i dnie". "Pani kunszt zabłysnął na arenie międzynarodowej" - dodał.

"Bogactwo Pani wyobraźni można było podziwiać także w spektaklach dramatycznych, operach, operetkach, musicalach i realizacjach Teatru Telewizji" - napisał Gliński, podając przykłady takich przedstawień - fascynujących widzów wspaniałą oprawą plastyczną - jak "Orfeusz w piekle", "Straszny dwór", "Opętani", "Ocean niespokojny", "Ryszard III", "Don Giovanni" czy "Noc w Wenecji".



"Do wszystkich tych osiągnięć należy dodać działalność pedagogiczną, dzięki której przekazywała Pani studentom bezcenną wiedzę, ale też inspirowała swoją miłością do sztuki" - podsumował wicepremier, życząc jubilatce zdrowia, pogody ducha oraz pomyślności we wszystkich sferach życia.