Barbara Kurdej-Szatan w samych majtkach

Już 28 lutego na ekrany kin wejdą "Swingersi". To nowa, zwariowana komedia pomyłek, w której jedną z głównych ról zagrała Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka wcieliła się w Sylwię - lekko zwariowaną dziewczynę, która ma dość facetów, ale wciąż marzy o szczęśliwym związku. Choć ma pecha, zrobi wszystko, aby dać szczęściu szansę. Nawet jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że powinna się trzymać z daleka od nowego obiektu westchnień.

Barbara Kurdej-Szatan jako Sylwia w "Swingersach" /materiały dystrybutora

"Swingersi to komedia szalona, zwariowana, pełna gagów i absurdalnych zwrotów akcji. Spodoba się każdemu, kto lubi podejść do życia z dystansem i nie traktuje go całkiem serio" - tak o filmie mówi Barbara Kurdej-Szatan.

Reklama

"Najzabawniejszą sceną do zagrania była ta, w której musiałam przejść z jednego balkonu na drugi w samych majtkach. Nie było to dla mnie bardzo komfortowe, ale pamiętam, że ubawiłam się podczas kręcenia" - wspomina aktorka.

"Swingersi" to komedia o miłosnych manewrach, którą najlepiej obejrzeć w dużym gronie. Oprócz Barbary Kurdej-Szatan na ekranie zobaczymy: Michała Koterskiego, Ilonę Ostrowską, Joannę Liszowską, Krzysztofa Czeczota, Antoniego Królikowskiego i Tomasza Oświecińskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Swingersi" [trailer] materiały dystrybutora

Nuda i rutyna w związku? Seks spowszedniał jak mycie zębów, a ogień w sypialni wygasł, ograniczając się jedynie do standardowego "raz w miesiącu"? Komediowe perypetie trzech par nie pozostawiają złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u sąsiadów.

Dorota (Ostrowska) marzy o namiętności jak w "Pięćdziesięciu twarzach Greya", ale jej partner Andrzej (Czeczot) zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli.

Idealna para z show-biznesu - Iwona i Fabian (Liszowska i Koterski) - w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Swingersi" [trailer 2] materiały dystrybutora

Sylwia, Bartek i Cezary (Kurdej-Szatan, Królikowski i Oświeciński) przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża.

Jednej gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych manewrach.