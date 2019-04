Barbara i Jerzy Stuhrowie: Jak dwie połówki jabłka

Jerzy Stuhr do dziś pamięta moment, kiedy oświadczył się niespełna 20-letniej Barbarze. Był wówczas bardzo speszony i zdenerwowany. Dziś są razem na dobre i na złe. I to od blisko 50 lat!

Jerzy Stuhr - aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog AKPA

Taka miłość nie zdarza się często. Jednak w tym przypadku trafiły na siebie idealnie dobrane połówki jabłka. Po tylu wspólnych latach nie wyobrażają sobie, że mogliby spędzić życie u boku kogoś innego.



Jerzy Stuhr to znany aktor, ceniony reżyser i wykładowca. Pani Barbara jest znakomitą skrzypaczką, założycielką kwartetu smyczkowego Amar Corde.



Rodzina najważniejsza

Chodzili do tego samego przedszkola w Bielsku-Białej. Mieli po 5 lat. Pewnego dnia mały Jerzy zakomunikował swojej mamie, że pójdzie do przedszkola pod jednym warunkiem: że będzie tańczył krakowiaka z koleżanką Basią. Wspólna zabawa sprawiła, że oboje zapamiętali ten moment.

Potem przez wiele lat nie mieli ze sobą kontaktu. Spotkali się przypadkiem w Krakowie. Oboje rozpoznali w sobie małych brzdąców sprzed lat. I tak to się zaczęło. Kiedy doszło do oświadczyn w studenckim klubie Żaczek, Jerzy Stuhr nie miał przygotowanej pięknej mowy. Zdenerwowanie i emocje zrobiły swoje.

Jak wspomina aktor, wyszło dość niezgrabnie, ale z sukcesem! Przyszła panna młoda rozpłakała się. Ona twierdzi, że było trochę inaczej, ale najważniejsze jest to, że w 1971 roku w Krakowie wzięli ślub. Jesienią cywilny, a w Boże Narodzenie kościelny. Po blisko 50 latach jeszcze bardziej doceniają to, że na siebie trafili.



Zdjęcie Barbara i Jerzy Stuhrowie przeszli razem bardzo trudne chwile. Dziś są szczęśliwymi rodzicami i dziadkami czworga wnucząt / AKPA

Włoskie klimaty

Łączy ich tak wiele! Oczywiście dzieci: syn Maciej, który poszedł w ślady ojca i też jest aktorem, oraz córka Marianna - graficzka. Do tego czworo wnucząt, które są oczkiem w głowie dziadków.

Oboje mają podobne poczucie humoru, uwielbiają psy oraz podróże, szczególnie do Włoch. W studenckich czasach trafili do Wenecji, dostali tam stypendia. Pani Barbara od tamtejszej Accademia di Santa Cecilia jako studentka pierwszego roku Akademii Muzycznej w Krakowie, a Jerzy Stuhr, wówczas przyszły polonista, bo pierwotnie w tym kierunku kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim, dostał stypendium z Ministerstwa Kultury.

Od tamtej pory chętnie tam wracają - zarówno do Wenecji, jak i do Rzymu oraz miasteczka Cefale na Sycylii. Fascynuje ich włoska kultura: malarstwo, muzyka i architektura. Zawsze znajdują coś, co chcieliby obejrzeć. No i to włoskie jedzenie! Uwielbiają tamtejszą kuchnię i mają swoje ukochane restauracje. Nigdy jednak nie myśleli, żeby tam zamieszkać na stałe. Ich miejscem na ziemi jest Polska, Kraków i przepływająca nieopodal domu urocza rzeka Rudawa.

Jerzy Stuhr: Wodzirej, amator, Maks 1 21 W 1977 r. stworzył pierwszą ze swoich najsłynniejszych filmowych kreacji. W "Wodzireju" Feliksa Falka wcielił się w postać Lutka Danielaka. Autor zdjęcia: Źródło: EAST NEWS/POLFILM 21

Egzamin z życia

Nigdy się ze sobą nie nudzą, zawsze jest o czym porozmawiać. Szczęścia we dwoje uczyli się przez całe życie. Początkowo skupieni byli na swojej pracy i wychowywaniu dzieci. Z powodu wykonywanych zawodów wiele lat żyli na walizkach, w hotelach. Cały czas w biegu.

Momentem, który zatrzymuje czas, jest choroba. Tak też było w ich przypadku. W 1988 roku aktor przeszedł rozległy zawał. Pod wpływem tego doświadczenia napisał książkę "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce".

Pod koniec lat 90. Barbara Stuhr założyła Stowarzyszenie Unicorn, pomagające ludziom chorym na nowotwory i im bliskim. Jak sama mówi, chciała w ten sposób wspierać innych. Nie sądziła wówczas, że będzie to dotyczyło również jej rodziny.

Zdjęcie Jerzy Stuhr i jego syn Maciej Stuhr na festiwalu filmowym w Gdyni / AKPA

Najpierw zachorowała córka Marianna. To był 2004 rok. Dziewczyna studiowała, miała zaledwie 22 lata. Diagnoza była straszna - nowotwór kręgosłupa. Za pośrednictwem znajomego poprosili Jana Pawła II o modlitwę o jej zdrowie. Po operacji okazało się, że nie było przerzutów. Córka wróciła do pełni sił.

W 2011 roku lekarze odkryli u Jerzego Stuhra nowotwór przełyku. Rokowania były bardzo słabe, a leczenie długotrwałe. Ale i tym razem się udało. W obu przypadkach pomagała im głęboka wiara i nadzieja, że wrócą do zdrowia. Teraz liczy się dla nich tylko jedno: po prostu być! I to jak najdłużej. Bo wiedzą, że szczęśliwym się tylko bywa. Ale właśnie dla tych chwil warto żyć.

Marzena Juraczko



Benefis Jerzego Stuhra 1 7 Nie obyło się bez tradycyjnego krojenia tortu. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 7

Zdjęcie Maciej Stuhr z żoną Katarzyną Błażejewską oraz rodzicami Barbarą i Jerzym / AKPA