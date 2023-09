"Zostaw świat za sobą" opowiada o dwóch rodzinach, które w czasie wakacji na Long Island otrzymują wiadomości o tajemniczym cyberataku. Bohaterowie nagle stają przed wizją katastrofy i muszą zdecydować, jak działać, by przeżyć w ogarniającym świat chaosie.

Główne role zagrali Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon, Josh Drennen i Myha’la Herrold. Film oparto na książce Rumaana Alama pod tym samym tytułem. Jednym z producentów jest Higher Ground, które należy do Baracka i Michelle Obamów.

Reklama

Zdjęcie Kadr z filmu "Zostaw świat za sobą" / JoJo Whilden / Netflix / materiały prasowe

W rozmowie z "Vanity Fair" Esmail ujawnił, że 43. prezydent Stanów Zjednoczonych był bardzo zaangażowany w proces powstawania filmu. Po przeczytaniu pierwszej wersji scenariusza przesłał reżyserowi notatki, w których zwracał uwagę na kilka błędów.

Były to pomniejsze zastrzeżenia, co według Esmaila nie jest dobrą wiadomością. Był przerażony tym, że były prezydent, który ma ogromną wiedzę na temat światowych zagrożeń, zakwestionował jedynie kilka fragmentów tego bardzo pesymistycznego scenariusza. "Choć tworzę fikcję, staram się, aby była ona realistyczna. W kilku miejscach zdarzyło mi się jednak mocno przesadzić i udramatyzować historię. A potem były prezydent wysłał mi notatki, w których napisał, że mylę się w kilku szczegółach. Miałem nadzieję, że mylę się w wielu szczegółach! Fakt, że to powiedział, cholernie mnie przeraził" - przyznał Esmail.

"Zostaw świat za sobą" zadebiutuje 25 października 2023 roku podczas festiwalu Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Na Netfliksie produkcja będzie dostępna od 8 grudnia 2023 roku.