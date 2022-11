W ostatnich dniach ruszyły zdjęcia do "Wieczoru kawalerskiego". Głównymi bohaterami filmu są: Maks ( Mateusz Banasiuk ), Świadek ( Rafał Zawierucha ) i Pan Młody (Patryk Szwichtenberg). Mężczyźni postanawiają zorganizować epicką imprezę na pożegnanie "wolności" jednego z nich.



Towarzyszą im trzy atrakcyjne kobiety, które za swój udział w realizacji pomysłu inkasują pokaźną sumkę. Wydaje się, że wszystkie szczegóły dopięte są na ostatni guzik. Nic bardziej mylnego.

Zupełnie nieoczekiwanie perfekcyjny plan w "Wieczorze kawalerskim" bierze w łeb, a pieczę nad rozwojem wypadków przejmuje nieproszony gość. To uruchamia lawinę komiczno-krwawych wypadków i zwrotów akcji.

- "Wieczór kawalerski" opowiada historię beztroskiej zabawy podczas wieczoru kawalerskiego, która za sprawą bezwzględnych mafiozów przerodzi się w istne piekło. To połączenie "Kac Vegas" i "Pulp Fiction" - ujawnił Szymon Gonera , reżyser i autor scenariusza.



Zdjęcie Mateusz Banasiuk i Joanna Opozda w "Wieczorze kawalerskim" / materiały prasowe

"Wieczór kawalerski: Opozda i Banasiuk znowu razem

Na pierwszych zdjęciach z filmu oglądamy Mateusza Banasiuka i Joannę Opozdę . Aktorzy kreowali przed laty postacie Jowity i Radka, pary, która stanęła nawet na ślubnym kobiercu, w serialu "Pierwsza miłość".



"To już pewniak! Razem z Mateuszem Banasiukiem i Szymonem Gonerą, zaczynamy pracę nad nowym filmem" - oznajmiła jakiś czas temu Opozda na swoim profilu na Instagramie, pozując do zdjęcia z wymienionymi artystami. Nowy projekt odnotował też na swoim profilu Banasiuk: "To już oficjalne! Znów zobaczycie nas razem z Asią Opozdą na ekranie!".



