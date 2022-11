O fabule filmu "Ballerina", którego gwiazdą jest Ana de Armas ( "Blondynka" ) wiadomo na razie niewiele. Jego bohaterką będzie młoda zabójczyni, która chce się zemścić na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej bliskich.



"Ballerina": Ian McShane wystąpi, a Keanu Reeves?

Producent filmu, Basil Iwanyk, zapewnia, że ważną rolę w filmie reżyserowanym przez Lena Wisemana pełnił będzie Winston ( Ian McShane ). To postać zarządzająca hotelem Continental, który w uniwersum Johna Wicka stanowi sanktuarium dla działających na całym świecie najlepszych płatnych zabójców. Nie wiadomo, w jaki sposób do opowieści o tytułowej balerinie wprowadzony miałby zostać John Wick i czy byłaby to większa rola, czy może jedynie epizod.



Zdjęcia do "Balleriny" ruszyły na początku tego tygodnia, stąd coraz więcej informacji dotyczących tej produkcji. O dołączeniu do obsady Iana McShane'a oficjalnie poinformowało studio Lionsgate. "Jesteśmy podekscytowani pojawieniem się Iana McShane'a w ważnej dla fabuły roli. Był ważną częścią tej franczyzy od samego jej początku. Świetnie mieć go przy sobie w tej podróży rozszerzającej uniwersum Wicka" - powiedział Iwanyk. Ani on, ani nikt inny ze studia Lionsgate, nie zająknął się natomiast na temat udziału Keanu Reevesa w tym filmie.

Seria "John Wick" odniosła niekwestionowany sukces - każdy kolejny film cyklu zarabiał więcej niż poprzedni. To sprawiło, że rozpoczęto prace nad rozszerzeniem przedstawionego w filmie uniwersum płatnych zabójców. Motyw baleriny pojawił się w trzeciej części serii w jednej ze scen, w której zobaczyć można prowadzoną przez tzw. Dyrektorkę ( Anjelica Huston ) szkołę dla adeptek tańca baletowego i efektownego zabijania. To ten wątek stał się inspiracją do stworzenia filmu "Ballerina".

Nie jest to jedyna produkcja związana z cyklem "John Wick". W przygotowaniu jest również serial platformy streamingowej Amazon Prime, który opowie o młodych latach Winstona. W tę postać wcieli się Colin Woodell ("Stewardesa"). W obsadzie serialu zatytułowanego "The Continental" jest również Mel Gibson.