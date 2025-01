BAFTA 2025: Znamy nominacje. "Polski" film z szansami na nagrody

BAFTA 2025: "Konklawe" przewodzi nominacjom

Najwięcej nominacji - aż dwanaście - do tegorocznych nagród BAFTA otrzymał dramat "Konklawe". Ma szansę na statuetki w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, film brytyjski, reżyseria i scenariusz adaptowany. Doceniono również gwiazdy "Konklawe": Ralpha Fiennesa za rolę pierwszoplanową i Isabellę Rossellini za drugi plan.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Konklawe" [trailer] materiały prasowe

Po śmierci papieża kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence (Fiennes), który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Tak brzmi krótki opis filmu, w którym w jednej z ról oglądamy polskiego aktora Jacka Komana.

Reklama

Jedenaście nominacji do BAFTA 2025 otrzymała "Emilia Perez". Ten tytuł również walczy o zwycięstwo w najważniejszej kategorii - najlepszy film. Pozostali nominowani to: "Anora", "The Brutalist" i "Kompletnie nieznany". Produkcja Jacquesa Audiarda ma również szansę na triumf m.in. za reżyserię, scenariusz adaptowany i jako film nieanglojęzyczny. Doceniono również aktorki: Karla Sofía Gascón jest nominowana za kreację pierwszoplanową, a Zoe Saldana i Selena Gomez za role drugoplanowe.

Dziewięć nominacji otrzymał dramat "The Brutalist" Brady'ego Corbeta, który niedawno otrzymał trzy Złote Globy. Siedem nominacji ma głośna "Anora", podobnie jak superprodukcja "Diuna: Część druga" i musical "Wicked". O jedną mniej uzyskały dramat biograficzny "Kompletnie nieznany" oraz niezależny irlandzki obraz "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja".

BAFTA 2025: Polskie akcenty

Niestety, w kategorii film nieanglojęzyczny pominięty został polsko-duńsko-szwedzki dramat "Dziewczyna z igłą" (w piątek wchodzi na ekrany naszych kin), który walczył o Złotego Globa i ma duże szanse na oscarową nominację. Doceniono za to inną zrealizowaną w większości w Polsce koprodukcję. Mowa o "Prawdziwym bólu", czyli poruszającej opowieści o podróży dwóch kuzynów z Nowego Jorku do naszego kraju. Film określany jako "list miłosny do Polski" ma szansę na statuetkę za scenariusz oryginalny, a grający w nim Kieran Culkin został nominowany za rolę drugoplanową - kilka dni temu odebrał Złotego Globa za triumf w tej kategorii.



Gala rozdania nagród BAFTA, której gospodarzem będzie David Tennant, odbędzie się 16 lutego w londyńskim Royal Festival Hall.

BAFTA 2025: nominacje

Najlepszy film:

"Anora"

"The Brutalist"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"



Najlepszy film brytyjski:

"Bird"

"Blitz"

"Konklawe"

"Gladiator II"

"Hard Truths"

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"

"Lee. Na własne oczy"

"The Outrun"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"



Najlepszy film nieanglojęzyczny:

"All We Imagine as Light"

"Emilia Pérez"

"I’m Still Here"

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"

"Niesienie świętej figi"



Najlepszy film dokumentalny:

"Black Box Diaries"

"Taniec ojców i córek"

"Nie chcemy innej ziemi"

"Super/Man: Historia Christophera Reeve'a"

"Will & Harper"



Najlepszy film animowany:

"Flow"

"W głowie się nie mieści 2"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"

"Dziki robot"



Najlepsza reżyseria:

Sean Baker - "Anora"

Brady Corbet - "The Brutalist"

Edward Berger - "Konklawe"

Denis Villeneuve - "Diuna: Część druga"

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

Coralie Fargeat - "Substancja"



Najlepszy scenariusz oryginalny:

Sean Baker - "Anora"

Brady Corbet i Mona Fastvold - "The Brutalist"

Rich Peppiatt - "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"

Jesse Eisenberg - "Prawdziwy ból"

Coralie Fargeat - "Substancja"



Najlepszy scenariusz adaptowany:

James Mangold i Jay Cocks - "Kompletnie nieznany"

Peter Straughan - "Konklawe"

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

RaMell Ross i Joslyn Barnes - "Nickel Boys"

Clint Bentley i Greg Kwedar - "Sing Sing"



Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Adrien Brody - "The Brutalist"

Timothée Chalamet - "Kompletnie nieznany"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Ralph Fiennes - "Konklawe"

Hugh Grant - "Heretic"

Sebastian Stan - "Wybraniec"



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Marianne Jean-Baptiste - "Hard Truths"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "Substancja"

Saoirse Ronan - "The Outrun"



Najlepszy aktor drugoplanowy:

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Clarence Maclin - "Sing Sing"

Edward Norton - "Kompletnie nieznany"

Guy Pearce - "The Brutalist"

Jeremy Strong - "Wybraniec"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Selena Gomez - "Emilia Pérez"

Ariana Grande - "Wicked"

Felicity Jones - "The Brutalist"

Jamie Lee Curtis - "The Last Showgirl"

Isabella Rossellini - "Konklawe"

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Najlepsza muzyka:

Daniel Blumberg - "The Brutalist"

Volker Bertelmann - "Konklawe"

Camille, Clément Ducol - "Emilia Pérez"

Robin Carolan - "Nosferatu"

Kris Bowers - "Dziki robot"



Najlepsze zdjęcia:

Lol Crawley - "The Brutalist"

Stéphane Fontaine - "Konklawe"

Greig Fraser - "Diuna: Część druga"

Paul Guilhaume - "Emilia Pérez"

Jarin Blaschke - "Nosferatu"



Najlepszy montaż:

Sean Baker - "Anora"

Nick Emerson - "Konklawe"

Joe Walker - "Diuna: Część druga"

Juliette Welfling - "Emilia Pérez"-

Julian Ulrichs, Chris Gill - "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"



Najlepsze kostiumy:

Jacqueline Durran - "Blitz"

Arianne Phillips - "Kompletnie nieznany"

Lisy Christl - "Konklawe"

Linda Muir - "Nosferatu"

Paul Tazewell - "Wicked"



Najlepsza charakteryzacja i fryzury:

Love Larson, Eva Von Bahr - "Diuna: Część druga"

Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini, Romain Marietti - "Emilia Pérez"

David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton - "Nosferatu"

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli - "Substancja"

Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth - "Wicked"

Najlepszy dźwięk:

John Casali, Paul Cotterell, James Harrison - "Blitz"

Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King - "Diuna: Część druga"

Stéphane Bucher, Matthew Collinge, Paul Massey Danny Sheehan - "Gladiator II"

Valérie Deloof, Victor Fleurant, Victor Praud, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle Villard - "Substancja"

Robin Baynton, Simon Hayes, John Marquis, iy Nelson, Nancy Nugent Title - "Wicked"



Najlepsze efekty specjalne:

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs - "Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe - "Diuna: Część druga"

Mark Bakowski, Neil Corbould, Nikki Penny, Pietro Ponti - "Gladiator II"

Erik Winquist, Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz - "Królestwo Planety Małp"

Pablo Helman, Paul Corbould, Jonathan Fawkner, Anthony Smith - "Wicked"



Najlepsza brytyjska animacja krótkometrażowa:

"Adiós"

"Mog’s Christmas"

"Bez końca"



Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy:

"The Flowers Stand Silently, Witnessing"

"Marion"

"Milk"

"Kamień, papier, nożyce"

"Stomach Bug"

Wschodząca gwiazda:

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan