"Bad Boy" także na Netfliksie

O tym, że najnowszy film Patryka Vegi "Bad Boy" pojawi się w serwisach VOD w środę, 8 kwietnia, wiadomo było od kilku dni. Wśród zapowiedzianych serwisów, na których można będzie odnaleźć ten tytuł, nie było jednak Netfliksa. Niespodziewanie film odsłaniający patologie w polskiej piłce nożnej znalazł się dziś również w ofercie streamingowego giganta.

Kadr z filmu "Bad Boy" Patryka Vegi /materiały prasowe

"Bad Boy" nie jest pierwszym filmem Patryka Vegi, który można obejrzeć na Netfliksie. W jego ofercie są również dwie części "Kobiet mafii", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Botoks" i "Plagi Breslau".



Przyspieszona premiera online filmu "Bad Boy" to kolejny efekt pandemii koronawirusa. Podczas gdy wszystkie kina w kraju pozostają zamknięte, alternatywą dla prezentacji najnowszych filmów staje się internet. To właśnie online, zamiast zapowiedzianej na 13 marca premiery kinowej, odbyła się premiera slashera "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Kolejne polskie filmy, które jeszcze niedawno można było oglądać w kinach, trafiają na serwisy VOD. To m.in. "Sala samobójców. Hejter", "365 dni" czy "Mayday".

Reklama

Oprócz Netfliksa, film "Bad Boy" można też od dzisiaj oglądać m.in. na serwisach VOD.pl i Chili. Inne serwisy, na których według zapowiedzi dystrybutora można oglądać film Vegi to Player+, Canal+, Ipla, Cyfrowy Polsat, Orange, Play, UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Netia, Inea.



"Bad Boy" 1 / 15 Sławomir Peszko i Kamil Grosicki w scenie z filmu "Bad Boy" Źródło: materiały dystrybutora Autor: Aleksandra Mecwaldowska udostępnij

W inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami filmie "Bad Boy" Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich - powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszanie i agresję na stadionach. W rolach głównych w filmie Vegi wystąpili Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski, wspierani m.in. przez kadrowiczów piłkarskiej reprezentacji Polski - Kamila Grosickiego i Sławomira Peszko.