"Bad Boy": Polski DiCaprio

"Antoni Królikowski? To polski Leonardo DiCaprio!". Co jeszcze o gwieździe "Bad Boya" mówi reżyser Patryk Vega i koledzy z planu?

Antoni Królikowski w scenie z filmu "Bad Boy"

"Bad Boy" to opowieść o mrocznej stronie futbolu i ludziach, którzy sportowy fanatyzm zamieniają w wielki biznes. Patryk Vega w roli nieobliczalnego króla chuliganów obsadził Antoniego Królikowskiego.



"W moich filmach staram się okiełznywać mroczną stronę polskiej rzeczywistości i przybliżać ją widzom, powołując do życia postaci, które chociaż poruszają się w mroku, są przystępne i dają się lubić. Antek stworzył w 'Bad Boyu' stuprocentowego socjopatę, z którym można jednak sympatyzować. On fascynuje i sprawia, że idziemy za jego historią, jak po sznurku" - mówi reżyser.

Co ujęło Vegę w aktorze najbardziej? "Antek Królikowski to polski Leonardo DiCaprio. Byłem zafascynowany, kiedy oglądałem materiały zakulisowe z DiCaprio i obserwowałem, jak w ciągu kilku sekund wchodzi on w skrajny stan emocjonalny, stając się postacią, którą kreuje na ekranie. Antek też to ma. Posiada niesamowity instynkt, który sprawia, że w sposób totalny wchodzi w postać i gra sceny, mając jakąś niesamowitą czujność" - twierdzi reżyser.



Antoni Królikowski na plakacie filmu "Bad Boy"

Patryk Vega przyznaje, że "Bad Boy" jest jedynie początkiem jego współpracy z aktorem. "Już 23 marca wchodzimy na plan kolejnej produkcji, gdzie Antek zagra główną rolę. Myślę, że ten film będzie przełomem w mojej karierze" - zdradza reżyser. Zobaczcie, co na temat roli Antoniego Królikowskiego mówią jego koledzy z planu - Maciej Stuhr i Piotr Stramowski.

Przypomnijmy, że "Bad Boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców.

"Bad Boy": Pierwsze zdjęcia

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.

Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.