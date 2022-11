Glenn Close i Kyle Chandler dołączyli do obsady filmu "Back in Action" Netflixa , którą wyreżyseruje Seth Gordon na podstawie scenariusza napisanego wraz z Brendanem O'Brienem.

"Back In Action": Cameron Diaz wraca z emerytury

Pod koniec czerwca wybuchła prawdziwa bomba. Wszystkie branżowe serwisy informowały, że po latach Diaz zmieniła zdanie i wraca z aktorskiej emerytury. Wystąpi u boku Jamiego Foxxa w komedii o dosyć znamiennym tytule "Back in Action". Nie będzie to ich pierwszy wspólny projekt. Wystąpili dotychczas razem w "Annie" oraz "Męskiej grze" Olivera Stone'a . "Back in Action" ("Z powrotem w akcji") będzie więc ich trzecim wspólnym filmem. Produkcja powstanie na potrzeby platformy streamingowej Netflix.

Informacją o wspólnym projekcie z Cameron Diaz pochwalił się w mediach społecznościowych Jamie Foxx. Na swoim koncie na Twitterze umieścił zapis audio rozmowy, jaką przeprowadził z aktorką. W jej trakcie Cameron nie ukrywała, że potrzebowałaby kilku rad co do tego, w jaki sposób z powodzeniem powrócić z emerytury