Baby boom wśród gwiazd

W nadchodzących miesiącach wiele znanych aktorek zostanie mamami, a jedna z nich – nawet babcią. Wszystkim gratulujemy!

Olga Kalicka pięknieje w ciąży AKPA

"Dziecko to jedno z moich największych pragnień" - często podkreślała w wywiadach Joanna Kulig, najlepsza aktorka europejska 2018 roku.

Wiadomość o tym, że jest przy nadziei, zbiegła się z wielkim sukcesem "Zimnej wojny" - filmu Pawła Pawlikowskiego, w którym zagrała główną rolę.

Obecnie Joanna Kulig przebywa w Los Angeles, gdzie promuje film i czeka na narodziny dziecka.

Bez wątpienia nie zapomni 2018 roku - tyle się w nim wydarzyło.

Podobnie ważny był to czas w życiu aktorki i modelki Meghan Markle. W maju została żoną księcia Harry’ego, a niebawem będzie też mamą. Chociaż weszła do brytyjskiej rodziny królewskiej, to pozostała sobą. Podobno dziecko przyjdzie na świat w kwietniu.

Już w styczniu na świat przyjdzie synek Olgi Kalickiej, młodej aktorki znanej z "rodzinki.pl". Błogosławiony stan wyjątkowo jej dobrze służy. Aktorka wprost promienieje!



Radosną nowiną podzieliła się też Anna Czartoryska-Niemczycka, która spodziewa się trzeciego dziecka. "To będzie drugi syn" - mówi aktorka.

Także Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk szykują wózek i czekają na przyjście na świat swego dziecka.

Ale nie tylko przyszli rodzice z nadzieją czekają na pojawienie się maluszka.

Po raz pierwszy babcią zostanie hollywoodzka aktorka Meryl Streep (69 l.). Jej córka Mamie Gummer jest w ciąży, a gwiazda już nie może się doczekać, kiedy usłyszy wreszcie: "Babciu!".

MJ