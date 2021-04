Aż trzy filmy Toma Cruise'a znów przełożone

Dziesięć wyczekiwanych filmów studia Paramount Pictures ma nowe daty premier. W tym trzy z udziałem Toma Cruise'a. To "Top Gun: Maverick" oraz siódma i ósma część serii "Mission: Impossible". Przesunięcie ich premier to pokłosie przedłużającej się pandemii COVID-19.

Toma Cruise'a w roli "Mavericka" zobaczymy najwcześniej dopiero w listopadzie /CAP/SFS /East News

Kontynuacja głośnego "Top Gun" miała być jednym z pierwszych dużych widowisk filmowych, które pojawią się w kinach latem tego roku. Dobre wyniki kasowe osiągane przez film "Godzilla vs. Kong" napawały nadzieją na to, że po trwającej ponad rok serii przesunięć najgorętszych premier filmowych, przemysł kinowy w końcu zacznie wracać do normalności. Nawet jeśli tak powoli zaczyna się dziać, to szefowie wytwórni filmowych wciąż boją się ryzykować. Dlatego kolejne głośne filmy pojawią się w kinach później niż zapowiadano.



"Top Gun: Maverick" miał trafić na duże ekrany 2 lipca tego roku. Teraz ogłoszono, że widzowie będą mogli go zobaczyć ponad cztery miesiące później, bo 19 listopada. Film "Mission: Impossible 7", zamiast 19 listopada 2021, trafi do kin 27 maja 2022 roku. A ósma część tego filmu pojawi się w kinach 7 lipca 2023 roku. Pierwotnie jego premiera była zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.

Kolejnymi tytułami z nowymi datami premier są filmy "Dungeons & Dragons" z Chrisem Pinem, Hugh Grantem i Rege-Jeanem Pagem (3 marca 2023) oraz czwarta część serii "Jackass" (22 października 2021). Z kolei spin-off serii "G.I. Joe", film "Snake Eyes", pojawi się w kinach o trzy miesiące wcześniej niż zakładano, bo 23 lipca tego roku.

W nowym kalendarzu premier studia Paramount Pictures znalazły się też cztery powstające dopiero produkcje, które wcześniej nie miały wyznaczonej daty kinowego debiutu. To biograficzny film o grupie Bee Gees (trafi do kin 4 listopada 2022), kolejna odsłona serii "Star Trek" (9 lipca 2023), "The Shrinking of Treehorn" (10 listopada 2023) i niezatytułowana jeszcze produkcja z Ryanem Reynoldsem i Johnem Krasinskim w rolach głównych (17 listopada 2023).