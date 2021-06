„Aż do śmierci”: Megan Fox odważna i pełna seksapilu

Oparty na scenariuszu z prestiżowej "Krwawej listy", skupiającej najbardziej atrakcyjne projekty filmów grozy, szokujący i elektryzujący "Aż do śmierci", to triumfalny powrót do horroru aktorki Megan Fox ("Transformers", "Zabójcze ciało"), obwołanej "najseksowniejszą kobietą świata" przez czytelników magazynu "FHM".

Megan Fox na plakacie filmu "Aż do śmierci" /Forum Film Poland /materiały prasowe

"Odważna i pełna seksapilu rola, która sprawi, że film będzie trzymać widzów na krawędzi fotela aż do samego końca" - pisał o jej występie magazyn "Deadline".



O swej bohaterce, kobiecie poddanej ekstremalnej próbie, aktorka opowiadała tak: "Emma jest bardzo odporna, mądra i myślę, że ma dobre serce. To prawda, czasem nie podejmuje najlepszych decyzji, ale sądzę, że w pewnym momencie daje z siebie wszystko".



Fox przez większą część zdjęć musiała ściśle współpracować z kaskaderem, grającym jej martwego męża. Reżyser filmu S.K. Dale zauważał, że Fox wydobywała z tych scen grozę, a czasem komiczne momenty. "Najprostsze czynności wymagały od niej wiele wysiłku, bo przecież musiała ciągnąć za sobą bezwładne ciało. Moja miłość do kaskaderów i kobiet wzrosła po tym doświadczeniu" - zapewniał żartobliwie.



Twórcy zgodnie podkreślali, że film wyrasta ponad gatunkowe schematy, zachowując równowagę między horrorem a suspensem.

Zimowy wypad we dwoje za miasto zamienia się w dramatyczną walkę o przeżycie. Nie takiego poranka spodziewała się Emma (Fox). Po romantycznym wieczorze ze swoim mężem w domku nad jeziorem, budzi się obok jego martwego ciała, a zamiast węzła małżeńskiego łączą ich teraz kajdanki. Na żałobę nie ma jednak czasu, bo to dopiero początek jej kłopotów.