"Avengers": Sokole Oko bohaterem serialu

Obok dominujących ostatnio informacji na temat opóźnień premier kolejnych seriali z uniwersum Marvela, pojawiają się też dobre wiadomości z tej wytwórni. Taką bez wątpienia jest wybór reżyserów, którzy zajmą się stworzeniem serialowej opowieści o członku drużyny Avengers - Sokolim Oku. W filmach serii "Avengers" w jego rolę wcielił się Jeremy Renner.

Jeremy Renner jako Sokole Oko w filmie "Avengers" /materiały prasowe

Jeremy Renner zagra Sokole Oko również w serialu "Hawkeye", przygotowywanym przez platformę Disney+.

Jak podaje serwis "The Hollywood Reporter", reżyserami kilku jego odcinków będą Amber Finlayson i Katie Ellwood (serial "Kidding" z Jimem Carreyem) oraz Rhys Thomas ("Towarzysz detektyw"). W niedługim czasie powinniśmy poznać też pozostałych reżyserów, którzy zajmą się realizacją tego serialu.

Clint Barton, znany też jako Sokole Oko, to mistrz w strzelaniu z łuku. W serialu zajmie się szkoleniem nowej łuczniczki, która zajmie jego miejsce. Z jej rolą łączono Hailee Steinfeld, ale nie wiadomo, czy aktorka ostatecznie ją przyjęła. Studio Marvela odmawia komentarza w tej sprawie.

Scenariusz serialu "Hawkeye" napisze Jonathan Igla, autor scenariuszy do odcinków takich seriali jak "Mad Men" i "Masters of Sex".

"Hawkeye" to czwarty projekt serialowy z uniwersum Marvela przygotowywany przez studio Disneya.



Pierwszy na platformie Disney+ miał pojawić się "The Falcon and the Winter Soldier", którego premiera była planowana na sierpień tego roku. Zdjęcia do serialu przerwała pandemia COVID-19, z powodu której produkcja od marca oczekuje na wznowienie. Niedawno premierę tego serialu przełożono na bliżej nieokreślony termin w przyszłości. Nie wiadomo, kiedy widzowie będą mogli go zobaczyć.

Pozostałymi serialami z uniwersum Marvela są "WandaVision", którego premiera planowana jest na zimę tego roku oraz "Loki", który ma zadebiutować wiosną 2021 roku. Na jeszcze późniejszy termin wyznaczono premierę serialu "Hawkeye".

