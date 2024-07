"Avengers 5" znów bez scenarzysty. To nie koniec problemów Marvela?

Waldron objął funkcję scenarzysty piątej części "Avengers" w listopadzie 2023 roku. Zastąpił wtedy Jeffa Lovenessa, który pracował nad pierwszą wersją fabuły. Niewiele wcześniej z projektem rozstał się Destin Daniel Cretton, jego pierwotny reżyser. Z kolei w grudniu 2023 roku z filmu wypadł Jonathan Majors. Aktor miał ponownie wcielić się w Kanga Zdobywcę, głównego antagonistę. Jednak został on zwolniony przez Marvel Studios po wyroku skazującym w sprawie o stosowanie przemocy wobec byłej partnerki.

Reklama

Czy zdjęcia do "Avengers 5" mają szanse rozpocząć się w planowanym terminie?

Według plotek zdjęcia do "Avengers 5" mają rozpocząć się w marcu 2025 roku i potrwać sześć miesięcy. Wytwórnia chce rzekomo powierzyć funkcję reżysera Shawnowi Levy'emu, twórcy "Deadpoola & Wolverine'a". Według insidera Jeffa Snidera jest jednak wątpliwe, by przyjął on ofertę Marvela.

Wideo "Kapitan Ameryka - Nowy wspaniały świat" [trailer]

Film "Avengers 5" ma wejść do kin 1 maja 2026 roku. Szósta część cyklu o podtytule "Secret Wars" ma zaplanowaną premierę na 7 maja 2027 roku. Waldron jest wciąż scenarzystą drugiego z wymienionych filmów. Nie wiadomo jednak, czy jego odejście z "Avengers 5" i nierozwiązana kwestia reżysera nie spowodują dalszych przesunięć w kalendarzu Marvela.

Być może część wątpliwości rozwieje panel Marvel Studios w czasie Comic-Conu w San Diego, który odbędzie się w dniach od 25 do 28 lipca 2024 roku.

Odejście Michaela Waldrona to kolejny problem Marvel Studios

Nie jest to pierwszy taki problem w ostatnich produkcjach Domu Pomysłów. Kolejne filmy są przepisywane na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć, a ich budżety rosną z powodu późniejszych dokrętek. Wcześniej miało to miejsce między innymi przy "Doktorze Strange w multiwersum obłędu" oraz "Marvels". Wiadomo, że "Kapitan Ameryka — Nowy wspaniały świat" będzie kosztował około 375 milionów dolarów, a planowane na trzy tygodnie dokrętki potrwają aż cztery miesiące.