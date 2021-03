"Avatar" znów najbardziej kasowym filmem świata

"Avatar" znów jest najbardziej kasowym filmem świata. Było to możliwe za sprawą ponownego wprowadzenia widowiska Jamesa Camerona z 2009 roku do chińskich kin.

"Avatar" to jedyny film, który zarobił ponad 2,8 mln dolarów /Collection Christophel / RnB / Mark Fellman / Twentieth Century Fox / Dune Entertainment / Giant Studios / Lighstorm Entertainment /East News

W piątek i sobotę "Avatar" zarobił w chińskich kinach łącznie 12,4 mln dolarów. To pozwoliło wyprzedzić dotychczasowego lidera globalnego box office'u wszech czasów, czyli superprodukcję "Avengers: Koniec gry". Widowisko Marvela miało bowiem przewagę niespełna 8 milionów dolarów.



"Avatar" jest pierwszy filmem w historii, którego globalne wpływy osiągnęły poziom 2,8 mld dolarów.



Marvel Studios oczywiście pogratulowało tego sukcesu.

Oficjalne konto "Avatara" na Twitterze podziękowało zaś Chińczykom za to, że tłumnie wybrali się na film do kin.

Przypomnijmy, że przed ponad dziesięcioma laty "Avatar" zarobił w chińskich kinach 206 milionów dolarów, ale był to dopiero początek wielkiego boomu tamtejszej kinematografii. W 2019 roku, gdy zawitał tam film "Avengers: Koniec gry", zarobił już trzy razy więcej, bo 653 miliony dolarów. Samo to wskazuje, że ponowne wprowadzenie "Avatara" do kin było skazane na dobry wynik kasowy. Nie bez znaczenia był też fakt, że film Camerona przeznaczony jest do oglądania go na dużych ekranach, więc ponowna szansa na to skusiła wielu kinomanów.



Pojedynek pomiędzy dwoma produkcjami nie jest pojedynkiem studiów filmowych, bo zarówno "Avatar" jak i "Avengers: Koniec gry" należą do studia Disneya. Film Camerona wyprodukowało studio 20th Century Fox, które zostało przejęte właśnie przez Disneya. Marvel Studios odpowiedzialne za sukces "Avengers: Koniec gry" również jest własnością Disneya. Z tego względu ważniejsze dla studia są inne okoliczności.



Na 16 grudnia 2022 roku zaplanowana została premiera filmu "Avatar 2". Ponowna premiera pierwszej części jest szansą na to, by widzowie przypomnieli sobie, jak dobrze takie widowiska 3D ogląda się w kinach. To też okazja do zaprezentowania filmu młodym widzom, którzy być może nawet o nim nie słyszeli.