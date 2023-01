W przypadku filmu " Avatar: Istota wody " nie ma mowy o minimalizmie. Tak jak ogromną produkcją był ten film Jamesa Camerona , tak teraz ogromne są liczby, jakie padają w kontekście tego, ile zarobił i ile może jeszcze zarobić w kinach.

Żeby przebić zyski pierwszej części i zostać najbardziej kasowym filmem wszech czasów, musiałby zarobić blisko trzy miliardy dolarów. Wiele osób było sceptycznie nastawionych do tej prognozy przed premierą filmu, lecz wszystko wskazuje na to, że nowy "Avatar" jest na doskonałej drodze do tego wyniku.

Jak podaje serwis "film.wp.pl" w okolicach premiery James Cameron powtarzał:

Liczę, że 'Avatar: Istota wody' zarobi na całym świecie w kinach około dwóch miliardów dolarów. Wówczas uznam, że realizacja czwartej i piątej części ma seans

"Avatar: Istota wody": Czy podbije wielkie rekordy? Jest na dobrej drodze

Jak obecnie wyglądają liczby jeśli chodzi o nowy film Jamesa Camerona? Okazuje się, że optymistyczne prognozy reżysera z wywiadów sprzed premiery zaczynają się sprawdzać. Na całym świecie film zarobił ponad 1,7 miliarda dolarów, a kina nadal przeżywają wielkie oblężenia, którzy chcą zobaczyć produkcję.

Serwis "film.wp.pl" podaje, że po 24 dniach "Avatar: Istota wody" obejrzało 2,39 mln polskich widzów. Aby pobić rekord, który ustanowiła pierwsza część "Avatara", film musi zobaczyć jeszcze 1,29 mln osób. Jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że frekwencja w czwartym tygodniu wyświetlania wzrosła o 32 procent. Na ten moment nowy "Avatar" zarobił w Polsce prawie 13 milionów dolarów.