"Avatar 2": Specjalny pokaz pierwszych fragmentów filmu

W Nowej Zelandii trwają zdjęcia do kilku kontynuacji „Avatara” Jamesa Camerona. Jedną z osób będących na planie jest producent filmu, Jon Landau. Za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Instagram dzieli się on z fanami postępami w pracy nad filmem. Jak się okazuje, niemal ukończonych jest już kilka scen, które podczas specjalnego pokazu zobaczyli członkowie ekipy filmu.

Na premierę "Avatara 2" musimy poczekać do grudnia 2022 roku /Matt Stroshane/Disney Resorts /Getty Images

"Jim zebrał całą ekipę, aby pokazać jej trzy sceny z niemal gotowymi efektami specjalnymi przygotowanymi przez firmę Weta Digital. Wszyscy byli podekscytowani i naładowani energią wrócili do pracy. Czekam z niecierpliwością na moment, w którym będziemy mogli podzielić się z wami tymi scenami" - napisał Landau w opisie zdjęcia, na którym pokaźna ekipa filmowa obserwuje duży ekran filmowany od tyłu. Nie wiadomo, co właśnie oglądają.

W komentarzach do wpisu Landaua nie brakuje reakcji podekscytowanych fanów, którzy nie mogą doczekać się zobaczenia pierwszych efektów pracy ekipy "Avatara 2". Są też jednak głosy sceptyczne, w których można przeczytać, że ich autorzy już odliczają lata do premiery w 2035 roku. "Mam nadzieję, że jeszcze będę żył w 2043 roku, żeby to zobaczyć" - czytamy w jednym z komentarzy.



Tego typu reakcje są w pełni uzasadnione. Premiera kontynuacji kultowego filmu "Avatar" została przekładana już kilka razy. Ostatnio kilka dni temu, gdy czas oczekiwania na drugą część "Avatara" został wydłużony o rok.



"Z powodu pandemii COVID-19 zostaliśmy zmuszeni do niespodziewanie długiego opóźnienia rozpoczęcia trwających właśnie zdjęć w Nowej Zelandii. Pandemia uniemożliwia nam jednak podjęcie wirtualnej produkcji filmu na planach w Los Angeles. A ta jest równie ważna, co zdjęcia z aktorami. Przed pandemią wszystko było na dobrej drodze do zaprezentowania wam pierwszego sequela w grudniu 2021 roku. Niestety, nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu" - komentował James Cameron decyzję o przełożeniu premiery filmu "Avatar 2" na 16 grudnia 2022 roku.



Równocześnie trwają prace nad kolejnymi sequelami filmu. "Avatar 3" ma zadebiutować 20 grudnia 2024 roku, "Avatar 4" 18 grudnia 2026 roku, a "Avatar 5" 22 grudnia 2028 roku.