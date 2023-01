Już od chwili ogłoszenia pracy nad książką, wspomnienia księcia Harry’ego budziły ogromne zainteresowanie. Prasa spekulowała, jakie wyznania znajdą się na kartach książki i jak bardzo wpłyną one na opinię o brytyjskiej monarchii. W końcu do tej pory młodszy syn Karola III komentował raczej to, co działo się przed i po jego ślubie z Meghan Markle .

Ostatnia publikacja była sposobem na opowiedzenie własnej historii. Zainteresowanie prasy i czytelników podsycały wywiady, których arystokrata udzielił jeszcze przed premierą książki, 10 stycznia. A o tym, że Harry bardzo sumiennie podszedł do pisania, świadczyły jej fragmenty, które przedwcześnie wyciekły do prasy, ponieważ w Hiszpanii książka omyłkowo trafiła do sprzedaży przed planowaną premierą. Soczyste wyznania najwyraźniej utwierdziły czytelników w przekonaniu, że jest to tytuł, po który warto sięgnąć.

