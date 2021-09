Auta z "Mad Maksa" trafią na aukcję

Ekscytująco zapowiadająca się aukcja samochodowych rekwizytów filmowych zostanie zorganizowana w dniach 25-26 września przez australijski dom aukcyjny Lloyds Classic Car Auctions. Jak informuje portal "Variety", wśród wystawionych na sprzedaż samochodów są wehikuły o dźwięcznych nazwach takich jak: The War Rig, The Gigahorse, The Doof Wagon, Nux Car, Convoy Car: Elvis, Convoy Car: Flamer, Razor Cola, Pole Car, Sabre Tooth, Fire Car, Caltrop: El Dorado, Buggy: Ratrod Chev oraz Biuck: Heavy Artillery with Hummer Weapon Mount.



"Mad Max: Na drodze gniewu": Auta na sprzedaż



Z pewnością nie zabraknie chętnych na zakup wyżej wymienionych pojazdów. Wśród nich jest m.in. uzbrojona ciężarówka imperator Furiosy, czy samochód, na pokładzie którego swoje umiejętności gry na ognistej gitarze elektrycznej prezentował niejaki The Doof Warrior. Jest też auto, którym woził się filmowy Nux grany przez Nicholasa Houlta.

Od samego opisu aukcji może zrobić się gorąco. "To zwalające z nóg, wzmocnione turbo doładowaniem i uzbrojone po zęby maszyny, które wyprzedziły apokalipsę. Napędzane azotem, szkodliwe dla środowiska zwiastuny piekła ukazujące niesamowitą zdolność ludzkości do wyciskania piękna nawet z tego, co zostało stworzone, by zabijać i niszczyć. Do tworzenia sztuki z mocy. Do wydobywania znaczenia z maszyny" - czytamy w nim.

Ceny wywoławcze nie zostały podane, nie wiadomo więc, ile trzeba będzie przygotować, by móc wziąć udział w aukcji. Natomiast "płatność będzie przyjmowana w każdej walucie. Również w kryptowalucie. Samochody wyślemy w każdy możliwy zakątek świata, który nam jeszcze pozostał" - zapewniają organizatorzy aukcji.