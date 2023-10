Bohaterką rozgrywającej się u progu II wojny światowej historii opowiedzianej w filmie "Australia" jest angielska arystokratka Sarah Ashley (w tej roli Nicole Kidman ). Dziedziczy ona wspaniałą, ale chylącą się ku upadkowi farmę w Australii. W walce o utrzymanie gospodarstwa pomaga jej doświadczony hodowca bydła, w którego wciela się Hugh Jackman . W pozostałych rolach wystąpili Bryan Brown, Brandon Walters oraz Ben Mendelsohn.



Film "Australia" trwał 165 minut, ale i tak nie zmieściło się w nim wiele nakręconych scen. Dlatego teraz Baz Luhrmann postanowił stworzyć sześcioodcinkowy serial przygotowany na podstawie materiałów, które się w nim nie znalazły.



"Australia": Nowe spojrzenie po piętnastu latach

O procesie powstawania "Faraway Downs" reżyser opowiedział portalowi "Variety". "Do nowego spojrzenia na mój film 'Australia' zainspirował mnie sposób, w jaki streamingi ożywiły epizodyczne opowiadanie historii. Mając do dyspozycji ponad 600 tysięcy metrów taśmy filmowej z oryginalnego filmu, mój zespół i ja byliśmy w stanie na nowo powrócić do głównych tematów tego utworu. Jestem zaszczycony tym, że premiera 'Faraway Downs' odbędzie się w Australii - miejscu, które zainspirowało mnie i moją pracę na całe życie" - powiedział Luhrmann.

Powstanie serialowej wersji "Australii" daje fanom twórczości Baza Luhrmanna nadzieję na to, że w przyszłości doczekają się też dłuższej wersji jego ostatniego dzieła, biograficznego "Elvisa" z 2022 roku. Wiadomo, że także w przypadku tego filmu nakręcono o wiele więcej materiału niż finalnie trafiło do gotowej wersji. Potwierdził to sam Luhrmann, ale jednocześnie zaznaczył, że przygotowanie dłuższej wersji filmu byłoby zbyt kosztowne i czasochłonne.