Audrey Hepburn: Piękno tkwi w oku patrzącego

Choć Audrey Hepburn od zawsze uchodziła za niekwestionowaną ikonę stylu i jedną z kobiet o najszlachetniejszej urodzie, była jedną z bardziej nieśmiałych kobiet spośród ówczesnych artystek. Każdego dnia mierzyła się z wieloma wątpliwościami i kompleksami. Dopiero macierzyństwo dodało jej pewności siebie.

Była bardzo nieśmiała i uznanie, jakie wzbudzała, raczej ją peszyło - mówi syn o Audrey Hepburn / Silver Screen Collection/Hulton Archive /Getty Images

Syn Hepburn - Luca Dotti przekonuje, że wielokrotnie nagradzana gwiazda nie była pewna swojego wyglądu ani umiejętności aktorskich i była stale zaskoczona zainteresowaniem, z jakim się spotyka. W rozmowie z "MailOnline" Dotti powiedział, że jego matka była: "zdumiona faktem, że była postrzegana jako ikona piękna i jako wielka aktorka. Była bardzo nieśmiała i uznanie, jakie wzbudzała, raczej ją peszyło".

"Jednym z powodów jej niskiego poczucia własnej wartości było to, że na początku jej kariery, w niektórych artykułach wskazywano na jej niedoskonałości. Miała duże stopy, duży nos i małe piersi" - przyznał.



Choć aktorka bardzo ceniła swoja prywatność, była niezwykle szczera i otwarta, mówiąc o swoich słabościach, czego dowodzi najnowszy dokument "Audrey" w reżyserii Heleny Coan. Odsłania on bowiem nie tyle wizerunek wielkiej gwiazdy kina, co autentyczną postać tytułowej Audrey.

"Sukces zależy w dużej mierze od patrzącego" - mówi Hepburn w filmie, na który składają się fragmenty jej wywiadów, a także komentarzy osób, które miały okazję przebywać w jej wyjątkowym towarzystwie.

Zdradziła też, że jej zamiłowanie do mody i pięknych strojów, nie miało nic wspólnego z upodobaniem do mody samej w sobie. Stroje były dla niej tarczą ochronną, pewnym pancerzem, za którym lubiła się chować, za którym skrywała również swoją niepewność i poczucie, że w Hollywood czuje się obco, jak outsiderka. "Ubrania zawsze dają mi dużo pewności siebie" - mówiła Hepburn.

Nawet niezaprzeczalny podziw ze strony fanów, nie rekompensował jej wciąż trawiących ją kompleksów. "Zawsze czułam się skrępowana i niepewna" - przyznała. - "Piękno tkwi w oku patrzącego. To jest coś, czego nie mogę zobaczyć. Widzę wady, kiedy wstaję rano". Sama marzyła o tym, żeby mieć mniejsze stopy, bardziej krągłą sylwetkę i blond włosy.

Niewątpliwie pewności siebie dodało jej macierzyństwo, a prawdziwe powołanie odnalazła poza blaskiem fleszy i reflektorów. W momencie, kiedy u szczytu swojej aktorskiej kariery postanowiła usunąć się w cień i podjąć misji jako Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF.