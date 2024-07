Atak hakerski na Disneya. Jakie dane zostały wykradzione?

Nullbulge to grupa, która nazywa się "haktywistami". Jak sama podaje, "chroni prawa artystów i godziwą płacę za ich pracę". W rozmowie z "The Wall Street Journal" jeden z członków grupy przyznał, że Disney znalazł się na jej celowniku z powodu podejścia wytwórni do sztucznej inteligencji, kontraktów podwykonawców oraz "rażącego lekceważenia konsumenta".

Atak na Disneya. Co znalazło się w rękach hakerów?

O sprawie jako pierwszy poinformował "The Hollywood Reporter". Przedstawiciele Disneya zapewnili portal, ale "sprawa jest badana". W rękach hakerów miały się znaleźć zapisy komunikacji pracowników firmy, informacje dotyczące kampanii reklamowych, a także prywatne dane pracowników i osób biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Reklama

Wideo Stan Lee | Official Trailer | Disney+

Członkowie Nullbulge przekonują, że mają także informacje o nieujawnionych jeszcze projektach filmowych studia. Zapowiedzieli, że zostaną one ujawnione z czasem.

To największy atak hakerski na studio filmowe od 10 lat. W 2014 roku jego ofiarą stała się wytwórnia Sony, a do sieci trafiły informacje dotyczące jej planów oraz wewnętrzna korespondencja. Jednocześnie w tym roku szereg amerykańskich firm telekomunikacyjnych poinformowało, że ich serwery były celem ataku. Wśród nich znalazły się Roku, AT&T oraz Trickmaster.